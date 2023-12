Ministerstvo spravodlivosti vznieslo obvinenia voči štyrom Rusom za únos a týranie Američana, ani jeden z mužov nie je vo väzbe

Zadržiavali ho 10 dní

Vyzliekli ho a hrozili zbraňou

6.12.2023 (SITA.sk) - Americké ministerstvo spravodlivosti v stredu oznámilo, že vznieslo obvinenia z vojnových zločinov voči štyrom ruským bojovníkom za únos a mučenie Američana počas invázie na Ukrajinu Je to prvé trestné stíhanie Rusov v súvislosti so zverstvami z vojny na Ukrajine v USA a prvý prípad vojnových zločinov, v ktorom je obeťou Američan. Štyroch Rusov identifikovali ako členov ruských ozbrojených síl alebo ich zástupných jednotiek.Dvaja z nich sú vyššie postavení dôstojníci. Ani jeden nie je vo väzbe. Rusi sú obvinení z toho, žeAmeričana zadržiavalivo vojenskom zariadení, pričom ho zbili a vypočúvali. Napokon ho evakuovali aj s jeho manželkou, ktorá je Ukrajinka.Američan povedal federálnym agentom, ktorí vlani pricestovali v rámci vyšetrovania na Ukrajinu, že ho ruskí vojaci uniesli, vyzliekli do naha, hrozili mu zbraňou pri hlave a veľmi ho zbili, vyjadril sa americký minister vnútornej bezpečnosti Alejandro Mayorkas Vyšetrovatelia amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti a FBI vypočuli spomenutého Američana, jeho rodinu aj ďalších ľudí, ktorí sa nachádzali v okolí Mylove v čase únosu, aby identifikovali štyroch Rusov, dodal minister.