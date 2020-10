Ministerstvo spravodlivosti zavádza pre COVID-19 špeciálny režim, zamestnancov rozdelia do dvoch tímov

Okrem ministerky Kolíkovej

Povinné rúška, odstupy a vetranie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.10.2020 (Webnoviny.sk) - Na Ministerstve spravodlivosti SR (MS SR) budú zamestnanci od pondelka 12. októbra rozdelení do dvoch tímov. Jeden tím bude vykonávať prácu na pracovisku, druhý tím z domu.K špeciálnemu režimu organizácie práve sa rezort uchýlil pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku.Opatrenie sa nevzťahuje na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú Za ľudí ), štátnych tajomníkov ministerstva, generálnych riaditeľov a niektorých ďalších zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nezastupiteľná. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.„Týmto chceme minimalizovať riziko ochromenia úradu pre prípad, ak by bolo na pracovisku potvrdené ochorenie COVID-19. Prijaté opatrenia zároveň umožňujú naďalej zabezpečovať vybavovanie všetkej agendy v plnom rozsahu rovnako, ako pri štandardnom fungovaní ministerstva. Rotáciu jednotlivých tímov zabezpečujú jednotliví priami nadriadení tak, aby bol neustále zabezpečený bezproblémový chod každého organizačného útvaru,“ uviedol Bubla.Na ministerstve zostávajú naďalej v platnosti aj rezortné opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ako napríklad povinné nosenie ochranných rúšok, dodržiavanie bezpečného odstupu, vykonávanie častého vetrania priestorov ministerstva a pravidelnej dezinfekcie dotykových plôch, kľučiek, prístrojov a pomôcok, meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy či uprednostňovanie online stretnutí a rokovaní.„Zároveň platí, že v prípade príznakov, po kontakte s pozitívnym alebo pobyte v rizikovej krajine je zamestnanec povinný oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi, dodržiavať domácu karanténu, kontaktovať lekára a absolvovať test,“ uzavrel Bubla.