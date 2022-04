Ministerstvo štátnej bezpečnosti v Podnestersku zasiahlo niekoľko výbuchov, hlási tamojšia polícia

Podnestersko neuznali

Chránia ruskú menšinu

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko uviedla, že ministerstvo štátnej bezpečnosti zasiahlo v pondelok niekoľko explózií, o ktorých sa predpokladá, že ich spôsobili granáty s raketovým pohonom.Bezprostredne neboli hlásené žiadne zranenia. Ministerstvo vnútra vo svojom príspevku na Facebooku uviedlo, že niektoré okná budovy boli rozbité a z vychádza z nej dym.Podnestersko je separatistický región Moldavska, ktorý ekonomicky, politicky i vojensky podporuje Rusko.Medzinárodne neuznané Podnestersko sa odtrhlo od Moldavska po rozpade ZSSR na začiatku 90. rokov, keď separatistov aktívne podporili ruskí vojaci. Konflikt si vyžiadal asi 1500 mŕtvych.Výzvy Kišiňova na odchod ruských vojakov Moskva odmieta s tým, že „mierové jednotky“ chránia ruskú menšinu a zostanú v regióne až do vyriešenia nezhôd.Ruský vojenský veliteľ Rustam Minnekajev minulý týždeň vyhlásil, že kontrola východnej a južnej Ukrajiny by tiež umožnila prístup do Podnesterska.