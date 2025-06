Ministerstvo Šutaja Eštoka získalo pre policajtov novostavbu s nájomnými bytmi, hovorí o výhodnej kúpe

Novostavba s nájomnými bytmi

25.6.2025 (SITA.sk) - Rezort vnútra získal pre policajtov novostavbu s nájomnými bytmi. Ako ministerstvo priblížilo, bytový dom bol skolaudovaný vo februári a nachádza sa na Podpriehradnej ulici v mestskej časti Vrakuňa.Ponuku na kúpu dostalo ministerstvo pred dvoma mesiacmi a vyhodnotilo ju ako ekonomicky výhodnú. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok priblížil, že hodnota bytového domu je podľa znaleckého posudku viac ako osem miliónov eur.„Avšak na základe rokovaní, zámerom ktorých bolo znížiť kúpnu cenu čo najviac, rezort vnútra zaplatil za nehnuteľnosť 7 475 000 eur, čiže o pol milióna eur menej,“ uviedol Šutaj Eštok.Novostavba s nájomnými bytmi má tri nadzemné podlažia, na ktorých sa nachádza 27 bytov a sedem apartmánových priestorov. Jednoizbové byty majú rozlohu približne 35 metrov štvorcových, dvojizbové približne 43 a trojizbové byty disponujú rozlohou približne 67 metrov štvorcových.Apartmány majú rozlohu od 34 metrov štvorcových do 47 metrov štvorcových. Všetky byty pritom majú terasu a pivničnú kobku. Vybavenie je štandardné - teda kuchynská linka, plávajúca podlaha, keramická dlažba, obklady a kúpeľňa. Súčasťou komplexu je aj 37 parkovacích miest.„Bytový dom je situovaný vo východnej, pokojnej časti bratislavskej mestskej časti Vrakuňa, v blízkosti lesoparku a Malého Dunaja s obľúbenou hrádzou využívanou na cyklistiku, prechádzky či šport. V lokalite je materská aj základná škola, zdravotné stredisko, obchody i lekárne, je to teda ideálne miesto pre rodiny s deťmi,“ doplnilo ministerstvo. Šutaj Eštok sa vyjadril, že jeho prioritou je rezort vnútra priblížiť 21. storočiu.„Musíme ísť cestou modernizácie, čo je spojené s investíciami do techniky a výbavy policajtov, hasičov, záchranárov či kolegov z krízového riadenia, o čom pravidelne informujeme,“ uviedol minister s tým, že nevyhnutná je pritom investícia do ľudí, pretože moderné vybavenie bez ľudí je zbytočné. Minister tým má na mysli vytváranie vhodných pracovných a platových podmienok.„Sú však kritické body, kde sa nevieme vyrovnať konkurencii zo súkromnej sféry, a preto musíme poskytnúť určité benefity ľuďom, ktorí majú záujem pracovať pre štát,“ povedal Šutaj Eštok v súvislosti so služobným ubytovaním.Minister vnútra pripomenul, že rezort nadviazal spoluprácu aj so samosprávami, a mestá Trnava a Sečovce vyčlenili pre policajtov niekoľko mestských nájomných bytov za zvýhodnených podmienok. O ďalšej podobnej spolupráci ministerstvo rokuje aj s ďalšími samosprávami.„Bytová otázka je kľúčový nástroj na stabilizáciu polície v regiónoch, kde je ich nedostatok, akým je aj Bratislavský kraj,“ doplnila prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová. Ministerstvo vnútra v súčasnosti spravuje 328 služobných bytov, 66 apartmánov a 16 ubytovacích zariadení s počtom lôžok 1 247.Aktuálne pritom eviduje viac ako 200 žiadostí o pridelenie služobného bytu alebo služobného apartmánu v rámci celej SR. O takýto byt či apartmán môže požiadať len zamestnanec, ktorý nevlastní v bezpodielovom, podielovom ani výlučnom vlastníctve nehnuteľnosť určenú na bývanie v mieste pracoviska alebo v mieste vzdialenom do 50 kilometrov od pracoviska.