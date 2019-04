Ministerstvo tvrdí, že nemá právo zastaviť práce na stavbe D4 a R7

Na archívnej snímke Árpád Érsek. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) – Ministerstvo dopravy ako verejný obstarávateľ nemá v zmysle koncesnej zmluvy právo zastaviť práce na stavbe bratislavského obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Uviedlo to pre TASR s tým, že v prípade potvrdenia použitia neprijateľných materiálov pri výstavbe, bude dôsledky omeškania znášať koncesionár a zhotoviteľ stavby.spresnilo ministerstvo.Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) minulý týždeň potvrdil, že polícia koná vo veci podozrenia vývozu kontaminovanej zeminy alebo stavebného odpadu na stavbu D4 a R7.vyhlásil. Šéf rezortu dopravy podotkol, že ministerstvo už má jedny "svoje" výsledky, kde sa nepotvrdila kontaminácia. Vzorky však boli podľa jeho slov odoberané dávnejšie z jednej skládky, nechcel ju však konkretizovať.Ministerstvo dopravy pre TASR uviedlo, že za výstavbu je v zmysle zmluvy plne zodpovedný koncesionár, ktorý musí postupovať v súlade s platnými predpismi.deklaruje rezort. Ako tvrdí, za dohľad nad dodržiavaním zákonov, noriem a predpisov zodpovedá nezávislý dozor. "" spresnilo ministerstvo. Tvrdí, že zdôrazňuje nezávislému dozoru a aj koncesionárovi počas pravidelných mesačných stretnutí všetkých strán dôležitosť kontroly materiálov využívaných počas výstavby. "poznamenalo ministerstvo.Polícia pre TASR priblížila, že v tomto prípade je aktuálne vedené trestné stíhanie vo veci zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a vo veci zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi. "uviedla polícia. Pre envirokriminalitu v súvislosti s výstavbou D4 a R7 padli aj obvinenia. V marci polícia informovala, že vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči jednej fyzickej osobe M. J. H. a jednej právnickej osobe, bratislavskej spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiacej v stavebníctve, z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Obvinený je stíhaný na slobode.Koncesionár projektu bratislavského obchvatu, spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby, spoločnosť D4R7 Construction, vylučujú kontamináciu pôdy alebo používanie materiálov, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie. Firmy tvrdia, že plne spolupracujú s políciou.deklarujú spoločnosti.