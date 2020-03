Ministerstvo ukončí repatriáciu, Slováci sa často hlásili len formálne a zahraničie opustiť nechceli

Platí tretí stupeň zo štyroch

Zhoršená epidemiologická situácia vo svete

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) prijíma žiadosti na repatriáciu do polnoci 2. apríla. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie. Dôvodom na ukončenie repatriácie je okrem iného aj to, že sa do nej Slováci často hlásili len formálne a zahraničie nakoniec opustiť nechceli.Ministerstvo tiež upozorňuje, že stále platí pre všetky krajiny sveta tretí stupeň výstrahy zo štyroch, a teda odporúčanie necestovať.Na ukončenie repatriácie je podľa ministerstva viacero dôvodov. Podľa rezortu existujú aj prípady, keď sa repatriovaní občania vrátili naspäť do krajiny, odkiaľ na Slovensko pricestovali.„Po ukončení prijímania žiadostí o registráciu k repatriáciám rezort diplomacie následne pristúpi k ich ukončeniu. Repatriačná preprava je primárne a v rámci dostupných možností organizovaná v tých miestach, kde nie je možnosť inej formy prepravy," uviedlo MZV.Pokiaľ je ešte stále možné sa z danej krajiny dostať alebo aspoň priblížiť k Slovensku lietadlom, vlakom, autobusom, alebo inak individuálne, občania by mali podľa ministerstva využiť túto možnosť.Rezort tiež upozorňuje na zhoršenú epidemiologickou situáciou v Európe a vo svete vyvolanú pandémiou koronavírusu a neustále sa meniacu situáciu na hraničných priechodoch. Tá je spojená aj s obmedzením leteckej a autobusovej prepravy aj možným postupným uzatváraním štátnych hraníc.„Vyzývame občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020,“ dodáva ministerstvo.