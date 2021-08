Ministerstvo varuje Slovákov pred štrajkom rušnovodičov v Nemecku, treba rátať s výpadkami vo vlakovej doprave

Návrh je neprijateľný

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky upozorňuje cestujúcich Slovákov smerujúcich do Nemecka na štrajk rušňovodičov. Ten na celom území krajiny potrvá od stredy do piatka 13. augusta do 2. hodiny v noci. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.„Cestujúci sa musia pripraviť na značné výpadky diaľkovej a regionálnej vlakovej dopravy,“ upozorňuje rezort diplomacie. Zároveň odporúča cestujúcim, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania vlakom v čase trvania štrajku. Viac informácií možno nájsť na webovej adrese Deutsche Bahn Nemeckí rušňovodiči chcú svojím dvojdňovým štrajkom dotlačiť národného železničného prepravcu Deutsche Bahn k zlepšeniu ponuky v rámci aktuálneho kola rokovaní o mzdách. Uviedol to v stredu predseda odborového zväzu GDL Claus Weselsky.Návrh spoločnosti, ktorý predpokladá postupné zvyšovanie miezd v horizonte 40 mesiacov, označil za neprijateľný a odbory o ňom podľa neho nebudú vyjednávať.Nemeckí rušňovodiči v utorok večer vstúpili do celoštátneho štrajku. O 19:00 začali štrajkovať vodiči nákladných vlakov, o druhej hodine po polnoci z utorka na stredu sa k nim pripojili súpravy prepravujúce osoby. Odborári žiadajú zvýšenie platov o 3,2 percenta a jednorazový „koronavírusový bonus“ vo výške 600 eur.Spoločnosť Deutsche Bahn tieto požiadavky odmietla. Národný železničný prepravca od začiatku pandémie, aj v dôsledku nedávnych povodní, ktoré zničili alebo poškodili železničné trate, prišiel o miliardy. Odborový zväz GDL v rokoch 2014 a 2015 v snahe presadiť svoje požiadavky vstúpil do celoštátnych štrajkov spolu osemkrát.