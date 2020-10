Ministerstvo vnútra chce nakúpiť štvorkolky a motorové člny ako pomoc v boji proti envirokriminalite

Štvorkolky aj člny

Rôzne príslušenstvo

2.10.2020 - Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie viacerých typov dopravných prostriedkov za účelom boja proti envirokriminalite.Ako sa ďalej uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na zabezpečenie techniky odhadli na 1 499 543 eur bez DPH. Obstarávanie je podľa ministerstva súčasťou projektu „Posilnenie kapacít Policajného zboru v boji proti environmentálnej trestnej činnosti“.Konkrétne má rezort v úmysle zabezpečiť napríklad dva nafukovacie člny s vrtuľovými motormi s kapacitou na prepravu minimálne šiestich osôb. Takisto chce zadovážiť deväť motorových štvorkoliek s pohonom 4x4. Tie by mali byť vybavené napríklad navijákmi alebo boxami na prepravu batožiny.Ďalším artiklom, ktorý ministerstvo plánuje kúpiť sú terénne vozidlá 4x4 s kapacitou na prepravu aspoň piatich osôb. Konkrétne chce rezort zabezpečiť deväť takýchto vozidiel. Rovnako deväť by malo byť úžitkových vozidiel - dodávok 4x4, schopných prepraviť aspoň osem osôb.Súčasťou obstarávania je aj zámer zabezpečiť deväť vozidiel SUV nižšej strednej alebo strednej triedy s pohonom 4x4 s hybridným pohonom a tiež deväť automobilov nižšej strednej alebo strednej triedy typu „Combi Wagon“ s hybridným pohonom.Ministerstvo k dopravným prostriedkom obstaráva aj rôzne príslušenstvo, napríklad vozíky na prepravu člnov a štvorkoliek.Záujemcovia o dodanie techniky môžu rezortu predkladať ponuky do 28. októbra. Kritériom vyhodnocovania ponúk má byť najvýhodnejšia cena.