Ministerstvo vnútra chce vyhláškou odbremeniť vyšetrovateľov a zrýchliť predprípravné konania v trestných veciach

14.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR zamýšľa odbremeniť policajných vyšetrovateľov poskytnutím niektorých kompetencií ďalším policajtom.Vyplýva to z navrhovanej vyhlášky rezortu o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní, ktorá je momentálne v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania.Účelom vyhlášky, ktorá má nadobudnúť účinnosť v auguste, má byť zníženie zaťaženosti pri vedení procesných úkonov vyšetrovateľov Policajného zboru a poverených príslušníkov Policajného zboru z dôvodu vysokého počtu trestných vecí a podstavu na úseku skráteného vyšetrovania a vyšetrovania.Príslušníci Policajného zboru zaradení v službe kriminálnej polície, finančnej polície, poriadkovej polície, dopravnej polície, železničnej polície, hraničnej a cudzineckej polície alebo v inšpekčnej službe majú mať napríklad právo vypočúvať oznamovateľov trestných činov alebo poškodené osoby.„Došlo by tým taktiež aj k zrýchleniu predprípravného konania," uvádza ministerstvo vnútra s tým, že výsluch oznamovateľov a poškodených je z hľadiska závažnosti, obsahu a svojimi dôsledkami na porovnateľnej úrovni ako prijatie trestného oznámenia, ktoré je aj v zmysle súčasnej vyhlášky oprávnený prijať ktorýkoľvek policajt.Rovnako pre zníženie zaťaženosti vyšetrovateľov navrhuje rezort umožniť policajtom žiadať o súčinnosť fyzické a právnické osoby a štátne inštitúcie.„Toto oprávnenie by umožnilo taxatívne vymenovaným policajtom, ktorí plnia úlohy na základe plánu vyšetrovania vo vyšetrovanej veci, zabezpečovať dôkazy do prebiehajúceho vyšetrovania, ktoré by boli podkladom pre vyšetrovateľa alebo povereného príslušníka na ďalší postup vo vyšetrovaní, resp. skrátenom vyšetrovaní," vysvetľuje ministerstvo s tým, že táto možnosť by sa netýkala údajov, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, bankového tajomstva alebo daňového tajomstva, alebo údajov z evidencie zaknihovaných cenných papierov.Ministerstvo tiež navrhuje, aby mali príslušníci kriminálnej polície, finančnej polície a policajnej inšpekcie právo napríklad iniciovať zaistenie majetku, časti majetku alebo veci alebo vypočúvať svedkov alebo znalcov. Zmyslom úkonov má byť zaistenie majetku a výnosov z trestnej činnosti.„Takto koncipované úkony sú zamerané na efektívnejší výkon finančného vyšetrovania, zaisťovania vecí dôležitých pre trestné konanie, ako aj na zaistenie nároku poškodeného," dodal rezort vnútra.