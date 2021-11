Ministerstvo vnútra má v roku 2022 zaplatiť za poštové služby viac ako 3,5 milióna eur

Zabezpečenie univerzálnych poštových služieb v roku 2022 má vyjsť Ministerstvo vnútra SR na 3 506 172 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Služby má pre rezort konkrétne zabezpečovať Slovenská pošta, a.s., a to na celom území SR tak, „aby bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest a konkrétnych miest verejnej poštovej siete za rovnakých podmienok, v primeranej kvalite a cene, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne".

20.11.2021 (Webnoviny.sk) -Služby zabezpečované poštou by podľa ministerstva mali zahŕňať vybranie a distribúciu poštových zásielok s hmotnosťou do dvoch kilogramov ako listy 1. triedy a listy 2. triedy, vybranie a distribúciu slepeckých zásielok, balíkov s hmotnosťou do 10 kilogramov a tiež úradných zásielok, doporučených a poistených zásielok.„Ministerstvo vnútra SR na odosielanie svojich zásielok doteraz používalo Slovenskú poštu, a.s., ktorá ako jediná poskytovala univerzálnu poštovú službu," uvádza rezort s tým, že od 1. januára 2012, kedy došlo k liberalizácii poštového trhu, môže univerzálnu poštovú službu poskytovať ktorýkoľvek poštový podnik na základe licencie. V súčasnosti je však napriek tomu držiteľom poštovej licencie na poskytovanie univerzálnej poštovej služby jedine Slovenská pošta.