Ministerstvo vnútra musí zaplatiť pokutu, dostalo ju za objednávky letov počas vlády Smeru

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil pokutu viac ako 40-tisíc eur Ministerstvu vnútra SR za to, že pri zadávaní zákaziek spoločnosti Euro Jet Intercontinental od 1. marca 2018 do 31. decembra 2018 nepostupovalo podľa zákona o verejnom obstarávaní . V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. „Uloženie pokuty nadväzuje na zistenie úradu, podľa ktorého porušenie zákona v danom prípade malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Ministerstvo vnútra v danom období vystavilo vyše 300 objednávok a zaplatilo danej spoločnosti sumu 1 810 046,08 eur bez DPH,“ vysvetlil predseda ÚVO Miroslav Hlivák Ministerstvo vnútra sa dopustilo takého správneho deliktu, podľa ktorého sa ukladá pokuta vo výške päť percent zo zmluvnej ceny. „Je to vlastne najvyššia hranica pokuty. Ministerstvo vnútra so zistením úradu súhlasilo, a tak mu pokuta bola v zmysle zákona znížená o polovicu, teda na sumu 43 821,32 eur,“ uzavrel Hlivák. Rozhodnutie o uložení pokuty nadobudlo právoplatnosť 14. júna 2021, pričom pokuta musia uhradiť do 15 dní.