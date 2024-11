Ministerstvo vnútra navrhuje nový zákon o ochrane svedkov, cieľom je prispôsobiť poskytovanie pomoci súčasnej situácii

Rozšírenie okruhu subjektov

Povinnosti svedka

Dobrovoľnosť

6.11.2024 (SITA.sk) - Efektívnejšia ochrana svedkov v trestných konaniach v súvislosti s novými formami trestnej činnosti je jedným z účelov nového zákona o ochrane svedka, ktorý v stredu odobrila vláda. Ako vyplýva z materiálu, ktorý vypracovalo ministerstvo vnútra , cieľom návrhu zákona je prispôsobiť poskytovanie ochrany a pomoci súčasným podmienkam, skvalitniť zákonnú úpravu v oblasti ochrany svedka a zjednodušiť administratívny, ako aj schvaľovací proces poskytovania ochrany a pomoci.Spoločenské vzťahy sa podľa rezortu vnútra za viac ako 20 rokov zmenili, priniesli nové závažné formy trestnej činnosti, pri ktorých je tiež potrebné využiť inštitúty ohrozeného alebo chráneného svedka a priniesli aj potrebu rýchlo a pružne reagovať v záujme zachovania ochoty svedkov poskytovať dôkazy.„Na rozdiel od ochrany svedka podľa Trestného poriadku ochrana svedka trvá aj po skončení trestného konania, v ktorom svedok vypovedal,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra. Zákon napríklad rozširuje okruh subjektov, ktoré môžu v konaní pred súdom predložiť návrh na začatie programu ochrany, pričom o návrhoch má naďalej rozhodovať komisia, ktorá rozhoduje aj o návrhu na ukončenie programu ochrany.„V záujme efektívneho využívania programu ochrany sa rozširuje okruh trestných činov, pri ktorých je možné vykonávať program ochrany, pričom tieto trestné činy už nemusia byť páchané len organizovanou alebo zločineckou skupinou,“ uvádza sa v dokumente.Návrh zároveň stanovuje aj povinnosti chráneného svedka, ktoré je povinný dodržiavať, pretože ich porušením by mohol ohroziť nielen svoj život ale i tých, ktorí ho chránia. Ochrana svedka upravená zákonom je podľa ministerstva vnútra najvyšším stupňom takejto ochrany.„Táto ochrana nastupuje až vtedy, keď najvyšší stupeň ochrany garantovaný Trestným poriadkom vzhľadom na nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia svedka v súvislosti s jeho svedeckou výpoveďou alebo poskytnutím iného dôkazu sa javí byť nedostatočný. K ochrane svedka podľa zákona o ochrane svedka sa pristupuje teda iba v prípade, ak bezpečnosť svedka nie je možné zabezpečiť iným spôsobom,“ zdôraznil rezort.Ochranu je podľa zákona potrebné vykonávať na základe dobrovoľnosti zo strany ohrozeného svedka a chráneného svedka. „Znamená to, že program ochrany či predbežné vykonávanie programu ochrany sa nevykonáva pri zákonom vymedzených trestných činoch proti vôli chránenej či ohrozenej osoby, pretože poskytovaná ochrana predstavuje výrazný zásah do obvyklého spôsobu života tejto osoby a jej blízkych osôb, ku ktorému sa už vo väčšine prípadov nebude môcť vrátiť,“ dodalo ministerstvo vnútra.