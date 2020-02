Ministerstvo vnútra objednalo jedlo do azylového centra pre jedenásť ľudí za dvestotisíc eur

7.2.2020 - Ministerstvo vnútra pod vedením nominantky Smeru - sociálnej demokracie Denisy Sakovej objednalo stravu pre migračný tábor v Rohovciach na západnom Slovensku za 200-tisíc eur pre približne 11 ľudí. Napriek tomu, že v tomto tábore dodávateľa stravy vysúťažili, výsledkom je niekoľkonásobne vyššia cena.





Víťazom na dodávku stravy sa stala firma B-N Stav z Veľkej Paky vzdialená zhruba desať kilometrov od tábora. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu na portáli index.sme.sk.Na celé obstarávanie upozornila Liga za ľudské práva, ktorá si informácie o jedle v migračných táboroch vypýtala cez infožiadosti. Pôvodne preto, lebo vznikli pochybnosti o kvalite stravy.„Žiadatelia o azyl nám uvádzali, že už sa stalo, že na večeru dostali potraviny po záručnej lehote,“ povedala pre nadáciu Barbora Olžbutová z Ligy za ľudské práva. Tiež upozornila, že stravy je podľa žiadateľov o azyl málo a bývajú hladní.Nadácia zverejnila, že v azylových zariadeniach v Humennom a Opatovskej Novej Vsi vychádza cena za suroviny na osobu a deň 2,66 eur (bez DPH). Suma je ešte bez nákladov na prípravu či dopravu jedla.Ako zistili zástupcovia Ligy za ľudské práva, kompletná strava v Rohovciach vychádza na 15,41 eura na deň a osobu, pričom napríklad za rozvoz stravy dvakrát denne si víťazná firma účtuje päť eur a 2,50 stojí výdaj jedla.Len čisté suroviny na jedlo vychádzajú v Rohovciach na 9,58 eura, čo je viac ako trojnásobok oproti 2,66 eurám vo zvyšných dvoch táboroch. Tiež napríklad porovnanie nákladov za takzvanú réžiu stravy s Opatovskou Novou Vsou (2,66 eura) je rozdiel oproti 6,99 eurám v Rohovciach.Tento tábor má tiež v cene desiate, ktoré sa spájajú s deťmi. No umiestnení sú tam len dospelí muži. V Opatovskej Novej Vsi stravu migrantom poskytuje miestny obecný podnik, pričom kapacita tábora môže byť aj 200 osôb.V táboroch na strednom a východnom Slovensku sa stravná jednotka určila zhodne pokynom riaditeľa Migračného úradu Ministerstva vnútra SR. Na západnom Slovensku v tábore v Rohovciach bola strava vysúťažená. Na otázku nadácie, prečo sa tu zvolil iný prístup, z tlačového oddelenia ministerstva odpovedali, že išlo o požiadavku samotného migračného úradu.Strava sa nevyberala bežným obstarávaním, ale cez takzvaný prieskum trhu. Zákon to umožňuje, ak hodnota zákazky nedosahuje určitú sumu. V danom čase to bolo 200-tisíc eur. Prieskum trhu sa tak urobil cez tri firmy zo vzdialenejších obcí Veľká Paka, Šamorín a Dunajská Streda.Vopred sa stanovilo, že celkovo sa na jedlo minie 199 999,99 eura. Suma je len o jediný cent pod zákonným limitom, vďaka čomu sa mohlo ministerstvo ,,vyhnúť“ riadnej súťaži.Stravu mal víťaz do tábora dodávať od novembra 2018. „Víťaza súťaže vybrali len týždeň predtým a samotné súťažné podklady mali záujemcovia k dispozícii len pár dní. Ministerstvo ich zverejnilo 19. októbra 2018, čo bol piatok a už v stredu 24. októbra poobede hodnotilo ponuky. A tak sa stalo, že do súťaže sa z oslovených firiem zapojila len jedna – z Veľkej Paky," pokračovala nadácia.Druhá protiponuka prišla až z centra Bratislavy. Nešlo teda o firmu, ktorá bola pôvodne medzi trojicou oslovených. Bratislavská firma si za celodennú stravu vrátane servírovania a dopravy vypýtala na osobu a deň vyše 66 eur.„Išlo o firmu, ktorá funguje skôr formálne, nevykazuje skutočné tržby," pripomenula nadácia s tym, že zákon uvádza, že ministerstvo má zadať zákazku tak, aby peniaze minulo efektívne. To sa preukazuje zvyčajne prieskumom trhu. Špekuláciu, či nešlo o prikrátku dobu pre záujemcov, ministerstvo odmieta s tým, že celé obstarávanie sa začalo už v septembri.Víťazom na dodávku stravy sa tak stala firma B-N Stav z Veľkej Paky vzdialená zhruba desať kilometrov od tábora. K rozdielu v cenách jedla medzi tábormi povedala konateľka a majiteľka firmy Marika Szabóová, že pre Rohovce musia zabezpečiť kompletnú stravu pre približne 11 ľudí 365 dní v roku.„Je to náročné, a to z dôvodu nákupu alebo vyčlenenia motorového vozidla, ako aj prijatia zamestnanca," spresnila Szabóová. Podmienkou je tiež vyhovieť požiadavkám obyvateľov tábora, medzi ktorými sú napríklad aj vegetariáni či moslimovia.Zmluva o dodávke stravy nie je zverejnená vo verejnom registri zmlúv. Ako nadácii vysvetlilo ministerstvo, „plnenie zákazky realizuje formou opakovaných objednávok", nie cez štandardnú zmluvu.Keďže firma B-N Stav získala zákazku pod 250-tisíc eur, nemusí byť zapísaná ani v takzvanom protischránkovom registri. Podľa oficiálnych príjmov zverejnených na Finstat.sk ide o firmu so státisícovými tržbami ročne, ktorá zamestnáva štyri desiatky ľudí.Nadácia sa pre viaceré pochybnosti okolo dodávky jedla pre tábor v Rohovciach obráti na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou, aby zákazku bližšie preveril.