 24hod.sk    Z domova

03. februára 2026

Ministerstvo vnútra obnovuje zanedbanú infraštruktúru u policajtov, hasičov aj vo verejnej správe


Ministerstvo vnútra systematicky obnovuje zanedbanú infraštruktúru pre Policajný zbor,



66e40956ed368975193799 676x451 3.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra systematicky obnovuje zanedbanú infraštruktúru pre Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor aj zamestnancov verejnej správy. Od nástupu súčasného vedenia rezortu v roku 2023 sa podarilo zrekonštruovať jeden objekt využívaný Hasičským a záchranným zborom v hodnote viac ako 351-tisíc eur. Zároveň prebieha modernizácia alebo projektová príprava ďalších 13 objektov v celkom objeme 9,51 milióna eur.


Najvýraznejší posun vidieť pri investíciách do objektov Policajného zboru. Od roku 2023 sa podarilo zrekonštruovať 28 policajných objektov v celkovej hodnote 30,29 milióna eur, pričom súčasne prebieha modernizácia ďalších ôsmich objektov a tri rekonštrukcie výťahov v hodnote približne 18,34 milióna eur. Vo verejnej správe boli ukončené tri investičné akcie v hodnote viac ako 1,02 milióna eur. Súčasne prebieha modernizácia alebo projektová príprava ďalších štyroch objektov za približne 2,67 milióna eur.

"Tempo modernizácií, rozsah projektov a objem investovaných finančných prostriedkov zreteľne prevyšujú výsledky dosahované za bývalého vedenia v rokoch 2021 – 2023, čo jednoznačne potvrdzuje posun v investičnom prístupe rezortu," tvrdí Odbor strategickej komunikácie rezortu vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra obnovuje zanedbanú infraštruktúru u policajtov, hasičov aj vo verejnej správe © SITA Všetky práva vyhradené.

Kedy sa oplatí prečalúniť sedačku a ako vybrať správnu látku

