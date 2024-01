Ministerstvo vnútra odmieta policajtovi Mašinovi vyplatiť služobný plat, podľa advokáta Kubinu je to strašná hanba

Minimálna mzda

Porušenie zákona

9.1.2024 (SITA.sk) - Okresný súd Banská Bystrica vydal a platobný rozkaz, ktorým uložil Ministerstvu vnútra SR doplatiť policajnému vyšetrovateľovi Štefanovi Mašinovi služobný príjem za druhú polovicu novembra 2023, počas ktorej na základe neodkladného opatrenia súdu riadne vykonával svoju prácu, spolu s úrokom z omeškania 9,50 percenta ročne.Na sociálnej sieti to napísal jeho právny zástupca Peter Kubina . Zároveň skonštatoval, že vyšetrovateľ na základe neodkladného opatrenia súdu síce musí a aj chce chodiť do práce a pracovať na plný úväzok, ale jeho zamestnávateľ, teda rezort vnútra, mu odmieta platiť plný služobný príjem a naďalej mu vypláca iba minimálnu mzdu ako keby bol postavený mimo službu.„Dnes je už jasné, že rovnakým spôsobom ministerstvo vnútra porušuje zákon aj vo vzťahu k ostatným dvom policajtom Národnej kriminálnej agentúry Branislav Dunčko ), ktorí sa vrátili do práce od 1. decembra 2023 a za tento mesiac im podľa výplatnej pásky nebude vyplatená plná mzda ale iba minimálna, tak, ako keby boli naďalej postavení mimo službu,“ uviedol Kubina.Odhliadnuc od toho, že ide o porušenie zákona, je celá situácia podľa advokáta aj strašná hanba.„Nikdy som si nemyslel, že proti štátu sa bude musieť klient domáhať zaplatenia zákonnej mzdy spôsobom, ako sa to robí proti notorickým neplatičom. Uvidíme, či sa ministerstvo spamätá, alebo či bude aj v tomto prípade obhajovať neobhájiteľné a podá odpor,“ doplnil Kubina.Advokát ešte v decembri informoval, že ministerstvo vnútra odmieta vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry Štefanovi Mašinovi vyplatiť služobný plat a trvá na tom, že by mal aj napriek jasnému a vykonateľnému súdnemu rozhodnutiu naďalej poberať minimálnu mzdu. Kubina upozornil, že nevyplatenie mzdy je trestný čin.