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28. septembra 2026

Ministerstvo vnútra podporí kamerové systémy v mestách a obciach, iniciatívu vítajú ZMOS aj SK8


Tagy: kamerové systémy prevencia kriminality

Podporené budú tie projekty, ktoré vychádzajú z reálnych potrieb miest a obcí a cielia na miesta, na ktorých sa opakujú problémy. Ministerstvo ...



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kamera 676x465 28.9.2026 (SITA.sk) - Podporené budú tie projekty, ktoré vychádzajú z reálnych potrieb miest a obcí a cielia na miesta, na ktorých sa opakujú problémy.


Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu za milión eur na podporu kamerových systémov. Ako rezort vnútra priblížil, cieľom je prevencia kriminality a podporné budú práve také projekty, ktoré prispejú k prevencii protispoločenskej činnosti priamo v obciach, mestách či na miestach so zvýšeným pohybom ľudí.

Dotáciu v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality rezort poskytne obciam či zoskupeniam obcí, vyšším územným celkom, vybraným právnickým osobám, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným vyšším územným celkom alebo obcou, fyzickým osobám, fyzickým a právnickým osobám oprávneným na podnikanie či mimovládnym organizáciám s medzinárodným prvkom.

Žiadosť treba podať do 25. októbra


Štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská priblížila, že podporené budú tie projekty, ktoré vychádzajú z reálnych potrieb miest a obcí a cielia na miesta, na ktorých sa opakujú problémy. Projekt na kamery a kamerové systémy pritom môže získať dotáciu od desaťtisíc do 50-tisíc eur.

Žiadateľ však musí preukázať, že má na spolufinancovanie projektu zabezpečených minimálne 20 percent finančných prostriedkov z iného zdroja než je štátny rozpočet. Dotácia môže pokryť najviac 80 percent predpokladaných výdavkov projektu. Ministerstvo informovalo, že žiadosti môžu záujemcovia predkladať do 25. októbra.

Zvyšovanie bezpečnosti


Túto iniciatívu ministerstva vnútra víta aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). „Mestá a obce sú zriaďovateľmi viac ako tisícky škôl a zariadení sociálnych služieb –a deti aj seniori, ako aj všetci občania, si zaslúžia bezpečné nažívanie,“ skonštatovala predsedníčka komory obcí a podpredsedníčka ZMOS Božena Kováčová.

Výzvu podporuje aj združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8), ktoré oceňuje, že po tom, ako sa viaceré projekty riešili prevažne z eurofondov, našlo ministerstvo vlastné zdroje. „Samosprávne kraje spravujú rozsiahlu sieť kultúrnych inštitúcií, stredných škôl, zariadení sociálnych služieb či dopravnej infraštruktúry. Práve tu môžu moderné kamerové systémy pomôcť predchádzať zločinnosti, vandalizmu a zvyšovať bezpečnosť návštevníkov aj zamestnancov. Veľmi sa teším, že štát na linke: obec, mesto, kraj s nami počíta,“ uzavrel predseda SK8 Jozef Viskupič.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra podporí kamerové systémy v mestách a obciach, iniciatívu vítajú ZMOS aj SK8 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kamerové systémy prevencia kriminality
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