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05. júna 2026

Ministerstvo vnútra predstavilo pripravovaný zákon o združovaní obcí, cieľom je lepšia spolupráca samospráv


Tagy: Centrá zdieľaných služieb Návrh zákona Samosprávy

Pripravovaný zákon bude podľa rezortu vnútra vychádzať zo skúseností pilotného projektu Centier zdieľaných služieb.



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5.6.2026 (SITA.sk) - Pripravovaný zákon bude podľa rezortu vnútra vychádzať zo skúseností pilotného projektu Centier zdieľaných služieb.


Ministerstvo vnútra zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o združovaní obcí. Ako rezort v tejto súvislosti informoval, nová legislatíva má vytvoriť podmienky pre efektívnejšiu spoluprácu samospráv, kvalitnejšie poskytovanie služieb obyvateľom a koordinovanejší rozvoj regiónov.

Pilotný projekt


Chceme vytvoriť moderný a stabilný model spolupráce samospráv, ktorý pomôže obciam lepšie zabezpečovať služby pre obyvateľov a zároveň posilní rozvoj regiónov. Chceme podporiť spoluprácu obcí bez toho, aby sa narušila ich identita, historické tradície či postavenie samosprávnej jednotky,“ uviedol štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.

Pripravovaný zákon bude podľa rezortu vnútra vychádzať zo skúseností pilotného projektu Centier zdieľaných služieb (CZS), v rámci ktorého bolo na Slovensku zriadených 21 centier. Výsledky projektu podľa ministerstva potvrdili vysokú efektivitu spoločného výkonu agendy a ukázali, že model CZS predstavuje perspektívne riešenie pre zabezpečovanie originálnych aj prenesených kompetencií samospráv.

Najmenšie samosprávy v Európe


Nový zákon prinesie minimálne štandardy spoločného výkonu agendy, vytvorí podmienky pre koordinovaný rozvoj územia a umožní efektívnejšiu spoluprácu samospráv pri zabezpečovaní verejných služieb. Zároveň ponechá obciam slobodu pri rozhodovaní o sídle spoločnej úradovne,“ priblížil štátny tajomník.

Na Slovensku pôsobí v súčasnosti takmer 2 930 samospráv, pričom ich priemerná veľkosť je 1 865 obyvateľov, čo je podľa ministerstva vnútra jedna z najmenších v Európe. Zároveň súčasná právna úprava spolupráce obcí ukotvená v zákone o obecnom zriadení podľa rezortu nedostatočne reaguje na demografické a ekonomické výzvy, ako aj na potrebu efektívnejšieho výkonu samosprávnych kompetencií.

Problematika spolupráce obcí, zriaďovania Centier zdieľaných služieb a definovania štandardov spoločného výkonu agendy je natoľko špecifická a rozsiahla, že si vyžaduje ucelenú a prehľadnú úpravu v jednom právnom predpise,“ doplnil Kaliňák.

Podpora združovania


Pripravovaná legislatíva bude podľa rezortu vnútra reflektovať špecifiká jednotlivých regiónov, vrátane vidieckej štruktúry územia, veľkostných kategórií obcí či prihraničných oblastí. Zámerom návrhu nie je podľa ministerstva rušenie obcí, ale podpora ich združovania na báze spoločného výkonu agendy pri zachovaní komunitných a historických špecifík.

O pripravovanej legislatíve, skúsenostiach s Centrami zdieľaných služieb a možnostiach spoločného výkonu agendy rokoval tento týždeň Michal Kaliňák aj v Kyjove s predsedom Svazu měst a obcí ČR. Na stretnutí podľa rezortu vnútra odznela všeobecná zhoda na tom, že podpora medziobecnej spolupráce je nevyhnutnosť ako na Slovensku, tak aj v Česku.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra predstavilo pripravovaný zákon o združovaní obcí, cieľom je lepšia spolupráca samospráv © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Centrá zdieľaných služieb Návrh zákona Samosprávy
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