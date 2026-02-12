|
Štvrtok 12.2.2026
Meniny má Perla
|Denník - Správy
12. februára 2026
Ministerstvo vnútra prenajalo pre nových policajtov ubytovanie za 2,2 milióna ročne
Rezort vnútra rozširuje ubytovacie kapacity pre nových policajtov v Bratislave. Ministerstvo tak reaguje na dlhodobý nedostatok ubytovacích kapacít v hlavnom meste.
12.2.2026 (SITA.sk) - Rezort vnútra rozširuje ubytovacie kapacity pre nových policajtov v Bratislave. Ministerstvo tak reaguje na dlhodobý nedostatok ubytovacích kapacít v hlavnom meste. Súčasne by to malo podporiť stabilizáciu personálu a zvýšiť záujem o službu v Policajnom zbore. Rezort spresnil, že ubytovanie je prioritne určené pre nových policajtov, ale tiež pre ďalších policajtov či príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
„Ubytovanie bude zabezpečené formou podnájmu časti zrekonštruovaného ubytovacieho zariadenia na ulici Stará Vajnorská 39 v Bratislave. Zariadenie má celkovú výmeru 5 356 metrov štvorcových a maximálnu kapacitu 470 lôžok,“ priblížilo ministerstvo. Zmluvu uzatvorilo so spoločnosťou Prima Tarif s.r.o. na deväť rokov s možnosťou predĺženia o tri roky. Celková výška nájmu vrátane predpokladaných prevádzkových nákladov predstavuje 2,2 milióna eur ročne.
„Vďaka veľmi úspešnej náborovej kampani prijal rezort v roku 2025 po desiatich rokoch viac policajtov (1 221) než zo zboru odišlo (464), a nábor nových príslušníkov stále pokračuje. Tento nárast personálu si vyžaduje rozšírenie ubytovacích kapacít, preto rezort zabezpečil prenájom zrekonštruovaného zariadenia,“ doplnilo ministerstvo, podľa ktorého je prenájom najefektívnejšie a najrýchlejšie riešenie na poskytnutie ubytovania bez potreby okamžitých investícií.
Ministerstvo vnútra je zo zákona povinné zabezpečiť príslušníkom Policajného zboru vhodné podmienky na výkon služby, vrátanie ubytovania v mieste práce či v blízkom okolí.
„Táto povinnosť bola hlavným dôvodom uzavretia nájomnej zmluvy na nové ubytovacie kapacity v Bratislave,“ doplnilo ministerstvo. Rezort priblížil, že prenajaté ubytovacie zariadenie je moderné a po rekonštrukcii. Každá ubytovacia bunka má vlastné WC a kúpeľňu so sprchovacím kútom. Vybavená je základným nábytkom a spotrebičmi, vrátane chladničky a mikrovlnky.
„Vybrané bunky majú vlastnú kuchyňu a niektoré aj dve samostatné toalety, čo zvyšuje komfort,“ doplnilo ministerstvo. Na každom poschodí sa súčasne nachádza kuchynka, práčovňa a tiež spoločenská miestnosť.
„Zariadenie ďalej poskytuje moderné veľkokapacitné kuchyne určené na komfortné využívanie väčšieho počtu ubytovaných, spoločenské priestory so stolným futbalom, air hockey, biliardom, šípkami a veľkoformátovými televízormi, ako aj fitness zónu. Vstup je kontrolovaný čipovým turniketovým systémom s biometrickým overením, ktorý zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti,“ opísalo ministerstvo nové ubytovanie. Postupne sa tu ubytujú nielen noví policajti, ale aj policajti z ubytovania na Tomášikovej a Romanovej ulici, kde sa aktuálne pripravuje rozsiahla rekonštrukcia.
Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti spravuje 338 služobných bytov, 73 apartmánov a 16 ubytovacích zariadení s počtom lôžok 1 247. Aktuálne eviduje viac ako 200 žiadostí o pridelenie služobného bytu alebo služobného apartmánu v rámci celej SR.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra prenajalo pre nových policajtov ubytovanie za 2,2 milióna ročne © SITA Všetky práva vyhradené.
