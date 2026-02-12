Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Perla
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. februára 2026

Ministerstvo vnútra prenajalo pre nových policajtov ubytovanie za 2,2 milióna ročne


Tagy: Ubytovanie

Rezort vnútra rozširuje ubytovacie kapacity pre nových policajtov v Bratislave. Ministerstvo tak reaguje na dlhodobý nedostatok ubytovacích kapacít v hlavnom meste. ...



Zdieľať
titulka policia 676x451 12.2.2026 (SITA.sk) - Rezort vnútra rozširuje ubytovacie kapacity pre nových policajtov v Bratislave. Ministerstvo tak reaguje na dlhodobý nedostatok ubytovacích kapacít v hlavnom meste. Súčasne by to malo podporiť stabilizáciu personálu a zvýšiť záujem o službu v Policajnom zbore. Rezort spresnil, že ubytovanie je prioritne určené pre nových policajtov, ale tiež pre ďalších policajtov či príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

Zariadenie má kapacitu 470 lôžok


Ubytovanie bude zabezpečené formou podnájmu časti zrekonštruovaného ubytovacieho zariadenia na ulici Stará Vajnorská 39 v Bratislave. Zariadenie má celkovú výmeru 5 356 metrov štvorcových a maximálnu kapacitu 470 lôžok,“ priblížilo ministerstvo. Zmluvu uzatvorilo so spoločnosťou Prima Tarif s.r.o. na deväť rokov s možnosťou predĺženia o tri roky. Celková výška nájmu vrátane predpokladaných prevádzkových nákladov predstavuje 2,2 milióna eur ročne.

Vďaka veľmi úspešnej náborovej kampani prijal rezort v roku 2025 po desiatich rokoch viac policajtov (1 221) než zo zboru odišlo (464), a nábor nových príslušníkov stále pokračuje. Tento nárast personálu si vyžaduje rozšírenie ubytovacích kapacít, preto rezort zabezpečil prenájom zrekonštruovaného zariadenia,“ doplnilo ministerstvo, podľa ktorého je prenájom najefektívnejšie a najrýchlejšie riešenie na poskytnutie ubytovania bez potreby okamžitých investícií.

Ministerstvo vnútra je zo zákona povinné zabezpečiť príslušníkom Policajného zboru vhodné podmienky na výkon služby, vrátanie ubytovania v mieste práce či v blízkom okolí.

Bunky majú vlastné WC a kúpeľňu


Táto povinnosť bola hlavným dôvodom uzavretia nájomnej zmluvy na nové ubytovacie kapacity v Bratislave,“ doplnilo ministerstvo. Rezort priblížil, že prenajaté ubytovacie zariadenie je moderné a po rekonštrukcii. Každá ubytovacia bunka má vlastné WC a kúpeľňu so sprchovacím kútom. Vybavená je základným nábytkom a spotrebičmi, vrátane chladničky a mikrovlnky.

Vybrané bunky majú vlastnú kuchyňu a niektoré aj dve samostatné toalety, čo zvyšuje komfort,“ doplnilo ministerstvo. Na každom poschodí sa súčasne nachádza kuchynka, práčovňa a tiež spoločenská miestnosť.

Zariadenie ďalej poskytuje moderné veľkokapacitné kuchyne určené na komfortné využívanie väčšieho počtu ubytovaných, spoločenské priestory so stolným futbalom, air hockey, biliardom, šípkami a veľkoformátovými televízormi, ako aj fitness zónu. Vstup je kontrolovaný čipovým turniketovým systémom s biometrickým overením, ktorý zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti,“ opísalo ministerstvo nové ubytovanie. Postupne sa tu ubytujú nielen noví policajti, ale aj policajti z ubytovania na Tomášikovej a Romanovej ulici, kde sa aktuálne pripravuje rozsiahla rekonštrukcia.

Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti spravuje 338 služobných bytov, 73 apartmánov a 16 ubytovacích zariadení s počtom lôžok 1 247. Aktuálne eviduje viac ako 200 žiadostí o pridelenie služobného bytu alebo služobného apartmánu v rámci celej SR.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra prenajalo pre nových policajtov ubytovanie za 2,2 milióna ročne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ubytovanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bulharský kamión jazdil v Senici po cyklotrase, zastavil ho až most – FOTO
<< predchádzajúci článok
Polícia našla v Leviciach dve telá bez známok života, obeťami vraždy sú matka a jej maloletá dcéra

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 