Ministerstvo vnútra pripravuje zmenu vymenúvania a odvolávania policajného prezidenta

6.2.2021 (Webnoviny.sk) - V súčasnosti sa pripravuje zmena právnej úpravy vymenúvania a odvolávania prezidenta Policajného zboru SR (PZ) v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Pre agentúru SITA to uviedla Petra Friese z tlačového odboru ministerstva vnútra.Momentálne sa o podmienkach vymenovania a odvolania diskutuje. Po ich zapracovaní do pripravovanej novely zákona o štátnej službe sa s nimi bude môcť v rámci pripomienkového konania oboznámiť široká verejnosť.„Zmeny v súvislosti s novelou zákona o štátnej službe sú súčasťou pripravovanej koncepcie reorganizácie policajného zboru, na ktorej nepretržite pracuje zriadená pracovná skupina," doplnila Friese.Podľa súčasných pravidiel výberu šéfa polície Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre obranu a bezpečnosť odporúča po vypočutí kandidátov ministrovi vnútra na vymenovanie jedného z nich. Ak odporúčanie členovia výboru nevydajú, ministerstvo musí výberové konanie zopakovať. Do Programového vyhlásenia vlády SR sa dostal záväzok, že vláda prehodnotí súčasnú právnu úpravu vymenúvania a odvolávania prezidenta PZ tak, aby sa jeho novou voľbou posilnila ingerencia ministra vnútra.