 Štvrtok 6.11.2025
06. novembra 2025

Ministerstvo vnútra tento rok vďaka náborovej kampani očakáva viac nástupov ako odchodov z polície


Tagy: hovorca ministerstva vnútra náborová kampaň Polícia

Ministerstvo vnútra predpokladá, že v tomto roku nastúpi do polície viac policajtov, ako odíde. Ako pre SITA uviedol hovorca rezortu Matej Neumann, od začiatku roka 2025 doteraz ...



493667852_1005148978479202_4587383752101485527_n e1753209194909 676x457 6.11.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra predpokladá, že v tomto roku nastúpi do polície viac policajtov, ako odíde. Ako pre SITA uviedol hovorca rezortu Matej Neumann, od začiatku roka 2025 doteraz evidujú viac ako 6 400 žiadostí o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, pričom tisíc nových policajtov už do služby nastúpilo.


Ministerstvo v tejto súvislosti pripomenulo, že od marca do júna bežala náborová kampaň „Staň sa policajtom“. „Jej výsledky sú rekordné – počas troch mesiacov na ňu zareagovalo takmer 4 700 uchádzačov, ktorí vyplnili formulár kampaňového webu stansapolicajtom.sk. Následne ich kontaktovali policajní personalisti na krajoch,“ zdôraznil Neumann. Doplnil, že web kampane je pre záujemcov k dispozícii aj naďalej.

Rezort vnútra ešte začiatkom tohto roku upozornil, že Policajnému zboru chýba takmer 4 000 príslušníkov. V tejto súvislosti rozbehli kampaň „Staň sa policajtom“, pričom náklady boli odhadované na 143-tisíc eur bez DPH.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra tento rok vďaka náborovej kampani očakáva viac nástupov ako odchodov z polície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca ministerstva vnútra náborová kampaň Polícia
