Ministerstvo vnútra upozornilo na potrebu nominácie členov okrskových a okresných komisií pre prezidentské voľby

Štátna komisia pre voľby

5.2.2024 (SITA.sk) - Členov volebných komisií pre nadchádzajúce prezidentské voľby je potrebné nominovať do 19. februára. Upozornilo na to ministerstvo vnútra s tým, že v rámci volieb bude fungovať 5 938 okrskových volebných komisií a 49 okresných volebných komisií.Politické strany a koalície zastúpené v Národnej rade SR a petičné výbory, ktoré predložili návrhy na kandidáta na prezidenta, majú právo delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každej okrskovej a okresnej volebnej komisie. Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini vyhlásil voľby prezidenta na sobotu 23. marca a prípadné druhé kolo na sobotu 6. apríla.Nominovanie členov komisií je podľa rezortu vnútra potrebné oznámiť starostovi obce, primátorovi mesta alebo starostovi mestskej časti a v prípade okresných volebných komisií prednostovi okresného úradu.„Parlamentné politické subjekty a petičné výbory kandidátov prostredníctvom delegovaných zástupcov vo volebných komisiách vykonávajú kontrolu nad volebným procesom. Okrskové volebné komisie zabezpečujú správny priebeh hlasovania vo volebných miestnostiach a sčítavanie hlasov," uviedol rezort vnútra.Ako ďalej informoval, okresné volebné komisie sa utvárajú v mestách, kde má sídlo okresný úrad. Ich úlohou je dohliadať na pripravenosť okrskových komisií a na spracovanie výsledkov hlasovania. Prvé zasadnutia volebných komisií sa podľa ministerstva vnútra uskutočnia do 29. februára a zvolajú ich starostovia alebo primátori a prednostovia.„Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi jeho odvolaním alebo vzdaním sa," vysvetlil rezort.Okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej päť členov, v prípade, že sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta, primátor, respektíve prednosta.„Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej bude pôsobiť. Pri výkone funkcie sú členovia povinní zachovávať nestrannosť, je neprípustné, aby svojím správaním alebo odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidátov. Takisto nemôžu vstupovať s voličom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov," zdôraznil rezort vnútra.Volebnou komisiou najvyššieho stupňa je Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán , ktorá má 14 členov a utvára sa vždy po parlamentných voľbách na obdobie do ďalších volieb do Národnej rady SR.„Jej úlohou je kontrola financovania politických strán aj volebnej kampane, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb," pripomenulo ministerstvo vnútra.