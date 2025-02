Ministerstvo vnútra vyraďuje jedno z dvoch lietadiel Fokker 100, bude na náhradné diely

12.2.2025 (SITA.sk) - Letka Ministerstva vnútra SR aktuálne vyraďuje zo služby jedno z dvoch lietadiel typu Fokker 100, pričom ten bude využitý ako zdroj náhradných dielov, aby sa minimalizovali náklady na údržbu druhého stroja. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann Doplnil, že po vyradení druhého Fokkera ministerstvo s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde cestou znaleckého posudku pre určenie jeho zostatkovej hodnoty. Rezort následne zváži ďalšie možnosti jeho využitia vrátane odpredaja, prípadne odstúpenia do múzea. „Obstarávanie nových lietadiel je v pláne," dodal Neumann.Vláda ešte v decembri 2024 schválila Dlhodobý plán rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2035. Podľa dokumentu potrebuje rezort pre potreby napríklad hasičov a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému z dlhodobého hľadiska osem vrtuľníkov.Optimalizácia flotily lietadiel zase spočíva v nahradení dvoch strojov Fokker 100 jedným veľkokapacitným lietadlom a minimálne jedným ďalším prúdovým lietadlom s kapacitou do deväť cestujúcich. V súčasnosti letecký útvar MV SR používa dve lietadlá Airbus A 319 CJ a dve lietadlá Fokker 100.