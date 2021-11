Ministerstvo vnútra zháňa pre policajtov zásahové vesty, celkové náklady sa pohybujú v tisíckach eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie takzvaných taktických viest pre príslušníkov Policajného zboru. Ako sa uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, celkové náklady na zabezpečenie výstroje odhadujú na 69 613 eur bez DPH.„Vesta taktická je inventárna výstrojná súčiastka poskytovaná príslušníkom Policajného zboru v rámci inventárneho vystrojovania. Je určená na nosenie vo výkone služby ako ochranný odev, pomocou ktorého je príslušník výrazne označený pri jeho zásahoch vo výkone služby," uviedol rezort vnútra.Vesty podľa ministerstva umožňujú praktické umiestnenie prostriedkov a pomôcok potrebných pri zásahoch ako zbraň, vysielačka, drobná výstroj alebo doklady do jednotlivých vreciek a puzdier.„Vesta taktická ľahká je vyhotovená z PES tkaniny so záterom z dôvodu zabezpečenia nepremokavosti," uviedol rezort. Záujemcovia o dodanie viest môžu rezortu predkladať ponuky do 10. decembra.