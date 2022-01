Ministerstvo vyplatilo na udržanie zamestnanosti viac ako dve miliardy eur, výška pomoci rástla

Vo finančnej pomoci dominujú mikropodniky

Oživenie čerpania v ubytovacích a stravovacích službách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo ku koncu minulého roka na udržanie zamestnanosti už takmer 2,2 miliardy eur. Vyplýva to z aktualizovaného vydania priebežnej správy o tzv. Prvej pomoci, ktoré pripravil Inštitút sociálnej politiky.V tlačovej správe o tom informovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Upozorňuje na to, že za december minulého roka budú môcť mikro a malé podniky čerpať finančnú pomoc aj cez opatrenie 3B. Ide o tie mikro a malé podniky, ktorých tržby sa znížili najmenej o 40 %.Prechod na Prvú pomoc plus podľa rezortu práce dokumentujú už čerstvé údaje za november, ktoré ukazujú skokovitý nárast v priemernej výške pomoci. Naďalej sa najväčšia časť pomoci vypláca prostredníctvom opatrení 2 a 3A, a to viac ako 95 % za október. Dominancia mikropodnikov na vyplatenej finančnej pomoci pokračuje, keď za október minulého roka čerpali zhruba 54 %. Podľa predbežných údajov sa za november vlaňajška váha mikropodnikov ešte zvýši.Viac ako 60 % alokovanej pomoci za október smerovalo do priemyslu, veľkoobchodu a maloobchodu a stavebníctva. Údaje za november signalizujú nárast čerpania u firiem z odvetvia stravovania a ubytovania.Podľa predbežných novembrových údajov sa Prvá pomoc plus zvýšila na zhruba 527 eur, kým za október minulého roka sa pohybovala v blízkosti 355 eur. Zatiaľ čo u mikro, malých a stredných podnikov sa výrazne zvýšila priemerná finančná podpora, tak u veľkých podnikov dostupné údaje zatiaľ naznačujú opačný vývoj.Kým za október minulého roka v priemere pripadalo na zamestnanca mikropodniku zhruba 423 eur, tak v novembri je to predbežne viac ako 613 eur. U malých podnikov išlo o zvýšenie zo 411 eur na 486 eur a u stredných podnikov za november pripadá na zamestnanca predbežne takmer 349 eur oproti októbrovým 292 eurám. Situácia u veľkých podnikov je zatiaľ odlišná; podpora sa upravila z októbrových 272 eur na zhruba 157 eur za november.Novembrové údaje naznačujú, že prechod na atraktívnejší rámec Prvá pomoc plus, ako aj zhoršenie epidemickej situácie mierne pozmenili poradie odvetví podľa rozsahu čerpania pomoci. Oživenie čerpania zaznamenali v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb, stavebníctve a veľkoobchode a maloobchode, zároveň jeho utlmenie v odvetví priemyslu.