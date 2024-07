Ministerstvo zahraničia ocenilo historicky prvú kanadskú veľvyslankyňu v SR, za svoj prínos získala Zlatú plaketu (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.7.2024 (SITA.sk) - Rezort zahraničia ocenil historicky prvú kanadskú veľvyslankyňu v Slovenskej republike Cheryl Cruzovú. Za mimoriadny osobný prínos k rozvoju slovensko-kanadských vzťahov jej odovzdal štátny tajomník Rastislav Chovanec v mene ministra zahraničných vecí Juraja Blanára Zlatú plaketu.„Slovensko-kanadské vzťahy sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni a historicky sa opierajú o silné medziľudské väzby aj vzhľadom na početnú slovenskú krajanskú komunitu v Kanade,“ zdôraznil Chovanec a poďakoval veľvyslankyni za jej trojročné pôsobenie na Slovensku.Ako informuje rezort zahraničia, Cheryl Cruzová sa zriadením oficiálneho zastúpenia Kanady na Slovensku stala historicky prvou mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Kanady so sídlom v Slovenskej republike.Svoju diplomatickú misiu napĺňala v oblastiach kultúrnej, verejnej, ekonomickej či športovej diplomacie, kde sa aktívne zapájala do podpory ženského a dievčenského hokeja v SR.Medzi výrazné udalosti počas jej pôsobenia na Slovensku patrí minuloročné otvorenie kanadskej ambasády v Bratislave, ako aj úspešná podnikateľská misia do Kanady, ktorá už dnes prináša konkrétne výsledky.