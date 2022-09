Ministerstvo zahraničia odsúdilo pripravovanú anexiu ukrajinských území, Putin porušuje všetky princípy a cielene eskaluje napätie

Rusko porušuje medzinárodné právo

Pseudoreferendá o okupovaných oblastiach

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika uznáva Ukrajinu ako nezávislý, suverénny a zvrchovaný štát s nespochybniteľnou územnou celistvosťou a všetky akty spojené s násilným odtrhnutím ukrajinského územia považuje za neplatné a nelegitímne.Ako uvádza Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) v tlačovej správe, SR jednoznačne odsudzujú anexiu ďalších častí ukrajinského územia zo strany Ruskej federácie.Zo strany Ruskej federácie podľa rezortu diplomacie ide o cielenú eskaláciu, ktorá je súčasťou pokračujúcej vojenskej agresie proti Ukrajine.MZVaEZ SR je pobúrené, že napriek výzvam väčšiny štátov sveta a medzinárodného spoločenstva Ruská federácia pristúpila k ďalšiemu kroku, ktorý je v príkrom rozpore so základnými demokratickými princípmi a ústavným poriadkom Ukrajiny.„Ruská federácia, stály člen Bezpečnostnej rady OSN, opäť hrubo porušuje medzinárodné právo vrátane Charty OSN, osobitne princípy nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov,“ píše sa ďalej vo vyhlásení.Slovensko bude pokračovať v poskytovaní všestrannej podpory Ukrajine v jej spravodlivom boji o zachovanie svojej štátnosti, suverenity a územnej celistvosti v rámci medzinárodne uznaných hraníc.„Opätovne vyzývame Ruskú federáciu, aby ukončila vojenské aktivity na Ukrajine a okamžite a bezpodmienečne stiahla všetky svoje jednotky, vojenskú techniku a štruktúry okupačnej správy z ukrajinského územia,“ uzatvára rezort diplomacie, podľa ktorého všetci tí, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii anexie ďalších častí ukrajinského územia do Ruskej federácie musia za svoje činy niesť zodpovednosť.Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok podpísal dekréty, ktorými uznal ukrajinskú Chersonskú a Zaporožskú oblasť za nezávislé územia. Otvoril tak cestu pre formálnu anexiu týchto okupovaných území Ruskom. Putin plánuje dnes vyhlásiť, že Luhanská, Donecká, Chersonská a Zaporižžská oblasť sú súčasťou Ruska.