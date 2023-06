Ministerstvo zahraničných vecí odmieta Ficove špekulácie o zásahu NATO do predvolebnej kampane

6.6.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odmieta špekulácie, že NATO chce prostredníctvom kampane zasahovať do volebného procesu či kampane politických strán v septembrových parlamentných voľbách.Rezort tak reagoval na slová predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica, ktorý spochybnil mediálnu kampaň na Slovensku s názvom(Prečo na Ukrajine záleží?), ktorú iniciovala práve aliancia.Fico tvrdí, že kampaň by mala byť odozvou na slová prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá pre web Politico uviedla, že Slovensko ovláda ruská propaganda. Ako ďalej rezort zahraničných vecí pre agentúru SITA uviedol, kampaň nevníma ako problematickú či idúcu proti záujmom Slovenska.„Avizovaným cieľom kampane je zvýšiť povedomie na Slovensku o tom, prečo je členstvo Slovenska v Aliancii dôležité pre bezpečnosť Slovenska a jeho občanov a ako súvisí podpora Ukrajiny s bezpečnosťou Slovenska. Ide o štandardnú kampaň, ktorá je súčasťou dlhodobej kampaňovej politiky Severoatlantickej aliancie," vysvetlilo ministerstvo.Zároveň tvrdí, že na Slovensku už podobná kampaň prebehla. „Obdobné komunikačné kampane realizuje Aliancia priebežne vo viacerých krajinách – napr. kampaň WeAreNATO/MySmeNATO, ktorá prebiehala koordinovane v členských krajinách v ostatných rokoch vrátane Slovenska," dodalo ministerstvo zahraničných vecí.Členstvo v NATO radí medzi dlhodobé priority zahraničnej a bezpečnostnej politiky a tvrdí, že je to garancia bezpečnosti, a teda aj štátnosti Slovenska.