Ministerstvo zahraničných vecí odštartuje týždeň OSN na Slovensku, Korčok rozdá aj ocenenia

24.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) odštartuje v pondelok 25. októbra týždeň Organizácie spojených národov (OSN) na Slovensku. Vo videu na sociálnej sieti o tom informovali šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) a štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková Aktivita súvisí s dňom OSN, ktorý každoročne pripadá na 24. októbra. Práve v tento dátum v roku 1945 totiž vstúpila do platnosti Charta OSN. V tento deň sa v roku 1896 zároveň narodil slovenský diplomat Ján Papánek , jeden zo 14 autorov Charty OSN a prvý predstaviteľ Československa v tejto organizácii.„Rozhodli sme sa preto širokej verejnosti priblížiť význam tejto organizácie, ako aj slovenskú stopu v nej. Pripravili sme sériu podujatí pod názvom ‚Týždeň OSN na Slovensku', aby sme ukázali, že OSN sme aj my a že témy, ktorým sa spojené národy venujú sa týkajú aj nás všetkých,“ povedal vo videu Korčok.Šéf slovenskej diplomacie počas týždňa OSN na Slovensku ocení štyroch ľudí zo Slovenska, ktorí pôsobia v agentúrach OSN a prispievajú tak nielen k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí, ale aj k hľadaniu riešení globálnych výziev.V rámci týždňa OSN pripravil rezort zahraničných vecí niekoľko podujatí a diskusií zameraných na aktivity Slovenska v rámci OSN.Korčok verí, že verejnosť sa tak dozvie viac o globálnych problémoch a zamyslí sa nad hľadaním riešení, ktoré by mohli pomôcť pri ich prekonaní. Všetky aktivity bude MZVEZ SR zdieľať aj na sociálnych sieťach.