Ministerstvo zahraničných vecí stále neodporúča cestovať po svete, hlavne do najviac postihnutých krajín

10.6.2020 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV) naďalej neodporúča občanom cestovať do zvyšných krajín sveta, pre ktoré neplatia uvoľnené opatrenia na cezhraničných prechodoch pri návrate. MZV to uviedlo v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslal tlačový odbor ministerstva.S platnosťou od stredy, 10. júna sa uvoľnili opatrenia pri návrate z 19 krajín - Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska.Občania vracajúci sa z týchto krajín nemusia ísť ani do domácej izolácie a nemusia ani predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie Covid-19.Osoby vracajúce sa z Poľska nemusia predložiť negatívny test na prítomnosť koronavírusu ani absolvovať povinnú domácu izoláciu, ak dĺžka ich pobytu v Poľsku nepresiahla 48 hodín.Pri príchode z iných krajín je potrebné sa preukázať negatívnym testom na Covid-19, nie starším ako 96 hodín, príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky.Po vstupe na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Vo vzťahu k Poľsku tiež zostáva platné odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania.Rezort diplomacie odporúča občanom, ktorí sa chystajú do zahraničia využiť možnosť bezplatnej registrácie na internetovej stránke ministerstva alebo použitia mobilnej aplikácie „Svetobežka“.Pripomína, že v prípade núdze sa môžu občania Slovenskej republiky obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza alebo na Konzulárne informačné centrum či Diplomatickú službu MZV.