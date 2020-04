Ministerstvo zaplatí za pľúcne ventilátory deväť miliónov, Chirana by mala prvé kusy dodať do konca apríla

Výrobca mu dodá štyri rôzne verzie prístroja Chirana Aura s cenami od 27-tisíc do 34-tisíc eur za kus. Na všetky dostane ministerstvo mimoriadnu štvorpercentnú zľavu a trojročnú záruku.

Prvých 40 pľúcnych ventilátorov s označením Chirana Aura dostanú nemocnice do konca apríla.

Prístroje by mali dodať do konca júna

Pľúcne ventilátory sú rozhodujúcimi prístrojmi pri záchrane pacientov, ktorým zlyhávajú pľúca v dôsledku ochorenia Covid-19. Na ich výrobe pre slovenské nemocnice sa s vedením podniku pred týždňom dohodol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Podľa zverejnenej zmluvy má výrobca dodať všetky prístroje najneskôr do konca júna.

Slovensko bude podľa výpočtov Inštitútu zdravotnej politiky začiatkom júla potrebovať asi tisíc pľúcnych ventilátorov, nemocnice ich momentálne majú asi 500. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) povedal, že ventilátory budú do jednotlivých nemocníc prideľované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Chirana zvýši výrobu na úkor inej

Chirana Medical zvýši výrobu pľúcnych ventilátorov na úkor inej výroby. Podľa generálneho riaditeľa Jána Brkala v tejto mimoriadnej situácii zastaví všetky dodávky partnerom do zahraničia, kde bežne exportuje až 95 percent svojej produkcie. Prvých 40 kusov prístrojov Chirana AURA dodá výrobca ešte v apríli, ďalších 110 do konca mája a 150 do konca júna. Priemerná cena za jeden dosahuje 30 590 eur s DPH.

Aktuálne je na Slovensku 715 ľudí pozitívne testovaných na ochorenie Covid-19. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych je hospitalizovaných 147 pacientov, z toho u 44 bol koronavírus potvrdený, v 103 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa doteraz podarilo vyliečiť podľa hlásení z nemocníc 23 pacientov, podľahli mu dve osoby.