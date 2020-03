Ministerstvo zdravotníctva má záujem viesť iba hnutie OĽaNO, uviedol Igor Matovič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2020 (Webnoviny.sk) - Z politických strán, ktoré rokujú o vytvorení novej vládnej koalície má o rezort zdravotníctva záujem iba hnutie OĽaNO . V diskusnej relácii Na telo TV Markíza to uviedol predseda hnutia poverený zostavením novej vlády Igor Matovič. "Trošku ma to mrzí, myslel som, že sa pobijeme viacerí," povedal Matovič s tým, že rezort zdravotníctva je "veľmi nešťastný z pohľadu politických bodov". "Ideme zabojovať, zoberieme tú zodpovednosť," vyhlásil šéf OľaNO.Hnutie podľa Matoviča vyberá potenciálneho ministra zdravotníctva spomedzi troch kandidátov, favoritom je však Marek Krajčí. "Minister je v prvom rade manažér. Mal by to byť niekto, kto naozaj vie riadiť ten rezort," zdôraznil Matovič.Pokiaľ ide o vplyv spoločnosti Penta v zdravotníctve, podľa Matoviča finančná skupina nadobudla v predošlých rokoch v tejto oblasti obrovskú silu. "Má lekárne, má nemocnice, má zdravotnú poisťovňu, má laboratóriá," povedal s tým, že skupina "vyciciava kľúčové financie na liečbu chorých a premiestňuje ich na účty v zahraničí.""Treba ich osekať tak, aby ich to buď prestalo baviť alebo poskytovali absolútne špičkovú zdravotnú starostlivosť," povedal Matovič s tým, že jednou z možností je stanovenie presných termínov, do ktorých majú byť ľudia s jednotlivými chorobami liečení. "Ak to nedodržia, budú musieť preplácať účty liečby zo zahraničia," uviedol.Matovič tiež povedal, že podľa jeho názoru je v zdravotníctve potrebné zakázať krížové vlastníctvo. "Nemala by jedna finančná skupina vlastniť aj nemocnice, aj zdravotnú poisťovňu, aj lekárne aj laboratória," povedal Matovič s tým, že na takýto krok je potrebná dohoda v koalícii. Pokiaľ zhoda nebude, je podľa Matoviča potrebné tlačiť finančnú skupinu na poskytovanie včasnej a adekvátnej zdravotnej starostlivosti. "A nie že vykazovať si obrovské zisky a ľudia budú musieť mesiace čakať," dodal.