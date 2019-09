Ministerstvo zdravotníctva naďalej rokuje o dofinancovaní rezortu

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) naďalej rokuje s Ministerstvom financií (MF) SR o potrebe dofinancovania rezortu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.informovala.Generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martin Smatana ešte 10. septembra avizoval, že do konca mesiaca by malo byť jasné, koľko peňazí bude potrebných na dofinancovanie rezortu zdravotníctva. Inštitút je posledných 13 mesiacov zodpovedný za prípravu rozpočtu pre zdravotníctvo. Jeho šéf súhlasí s tým, že dofinancovanie bude určite potrebné z viacerých dôvodov.komentoval šéf IZP s tým, že keď inštitút pripravoval rozpočet, nerátal s infláciou či s časovým posunom niektorých zmlúv, ale napríklad ani s vysokým nárastom cien energií. Otázkou podľa jeho slov je, ako systém nastaviť tak, aby sa potreba dofinancovania nezopakovala.Bezodkladné dofinancovanie zdravotníctva v tomto roku o 150 miliónov eur žiadajú aj zástupcovia ambulancií, nemocníc, zdravotných poisťovní aj strešnej pacientskej organizácie. Podpísali memorandum, v ktorom poukazujú na to, že súčasný rozpočet pre zdravotníctvo nepostačuje.V memorande sa spomína zvýšenie miezd v zdravotníctve, sociálne balíčky, rekreačné poukazy, zníženie platieb za poistencov štátu i nižší rast ekonomiky. Ochrana života a zdravia občanov je podľa signatárov ohrozená.