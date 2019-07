Ministerstvo zdravotníctva zlepší kontrolu skladov a výdaja liekov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zabezpečiť a zlepšiť kontrolu nad skladmi a výdajmi liekov, špeciálnym zdravotníckym materiálom a pomôckami. Nastaviť chce automatický systém objednávok a zlepšiť manažment skladových zásob. Poslúžiť na tento účel by mal automatický systém skladovania liekov a zdravotníckeho materiálu. Ten by mal stáť viac ako 11,4 milióna eur bez DPH.Rezort chce systém získať prostredníctvom verejného obstarávania. "," priblížila pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.Robot umožní aj výdaj lieku či pomôcky pre pacienta, a to v prípade, ak to umožní centrálna lekáreň. Jeho hlavná funkcionalita však podľa Eliášovej spočíva v tom, aby sa zabezpečila transparentnosť, kontrola a dohľad nad zásobami na oddeleniach, ktoré sa v súčasnosti riešili často formou náhodne stanovených miniskladov.Zariadenia, ktoré budú nasadzované, musia umožňovať adresný a kontrolovaný prístup iba k sprístupneným predmetom. Podmienkou prístupu musí byť jednoznačná identifikácia obsluhy. Rovnako musí poskytovať komfort počas práce s ním. Bude mať ergonomicky rozmiestnené ovládacie prvky, dotykový displej pre prácu so žiadankami, evidenciou položiek a podobne, ako aj ergonomicky navrhnutý a situovaný pracovný priestor zariadenia bez nutnosti používať rebrík alebo samostatný stôl.Ministerstvo si od nasadenia zariadení sľubuje zefektívnenie priestorovej náročnosti skladovania, zjednodušenie prístupu k uskladneným predmetom, zlepšenie ich dostupnosti, vrátane nonstop prístupu, ale tiež zrýchlenie a spresnenie vydávania, zvýšenie prehľadnosti o stave a exspirácii, ako aj zvýšenie transparentnosti pri vydávaní liekov a spotrebného materiálu.Ako Eliášová doplnila, podobné systémy sú štandardnom naprieč celou Európou. Dodala, že napríklad aj v nemocniciach, akými sú Národný onkologický ústav (NOÚ) či Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), takéto systémy už fungujú. ",“ uzavrela.Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 30. augusta 2019.