Ministerstvu práce pribudli zamestnanci, ale na odmenách vyplatili menej ako bývalá vláda

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Koncoročné odmeny vyplatené zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) boli vlani o 320-tisíc eur nižšie než za bývalej vlády v roku 2019. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa rezortu práce Eva Rovenská Rezort práce podľa nej vyplatil na odmenách celkovo nižšiu sumu, a to napriek tomu, že počet zamestnancov ministerstva stúpol. MPSVR SR tak reagovalo na tlačovú konferenciu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) z 1. apríla.Podpredseda strany Erik Kaliňák vtedy tvrdil, že ministerstvá svojim hovorcom vyplatili na vianočných či koncoročných odmenách 7 až 9-tisíc eur. Rezorty preto vyzval, aby informácie potvrdili, alebo popreli.Zároveň uviedol, že podľa jeho informácií so sebou noví ministri priniesli „vlnu nových zamestnancov, ktorí v jednotlivých rezortoch pracujú na dohodu“. Majú mať pritom „absurdne veľké platy aj odmeny“, pričom sa na nich nevzťahuje limit na počet pracovníkov, tabuľkové platy ani povinnosť informovať o ich platoch v rámci infozákona.„MPSVR SR a jeho podriadené organizácie ako napríklad centrá pre deti a rodiny či úrady práce vyplatili ‚vianočné‘ odmeny tým zamestnancom, ktorí od marca 2020 pracovali v mimoriadnom nasadení a riešili úlohy nad rámec bežných pracovných povinností. Na ministerstve vykonáva prácu na dohodu 101 ľudí, ktorých priemerná hodinová mzda je 13,76 eura,“ uviedla pre agentúru SITA Rovenská.Riaditeľka tlačového odboru rezortu vnútra Barbara Túrosová pre agentúru SITA uviedla, že Ministerstvo vnútra SR (MV SR) za marec vyplatí mzdu 432 pracovníkom na dohodu v rámci rozpočtových organizácií ministerstva. Priemerná hodinová sadzba jedného pracovníka na dohodu je 10,08 eura. Zároveň dodala, že nie všetci aktívni pracovníci na dohodu sú vyplácaní na mesačnej báze.Rezort vnútra poprel informáciu o vysokej odmene pre svojho hovorcu ešte 1. apríla. Tvrdenie označil za „ničím nepodložený nezmysel“.Rezorty školstva a zahraničných vecí reagovali, že hovorcov v čase vyplácania odmien ani nemali. Kým rezort školstva zdôraznil, že dohody o vykonaní práce uzatvára iba výnimočne, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uviedlo, že na dohodu zamestnáva 24 pracovníkov.Ich hodinová mzda sa pohybuje v rozmedzí od 3,70 eura do 33 eur za hodinu. Mesačná odmena za február pre jedného pracovníka bola v priemere 595,20 eura brutto.