Ministri EÚ: Biohospodárstvo je jednou z odpovedí na klimatickú zmenu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava / Bukurešť 4. júna (TASR) - Biohospodárstvo je jednou z odpovedí, ako si poradiť s klimatickou zmenou. Podľa Michala Feika z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa na tom zhodli ministri poľnohospodárstva EÚ na stretnutí v Bukurešti.Feik spresnil, že hlavným bodom rokovania bol výskum v oblasti poľnohospodárstva a biohospodárstva.uviedla Gabriela Matečná (SNS), šéfka MPRV SR. Práve biohospodárstvo je prioritou rumunského predsedníctva v Rade EÚ v prvom polroku 2019.Ministri poľnohospodárstva EÚ hľadali v Bukurešti odpovede na otázku ako prepojiť biohospodárstvo a Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP) EÚ. Toto prepojenie by sa malo premietnuť v tzv. Strategických plánoch, ktoré budú musieť pripraviť všetky členské krajiny EÚ.Medzi priority je zaradené napríklad znižovanie nárokov na využívanie prírodných zdrojov i podpora biodiverzity, zvyšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energií (OZE) či znižovanie tvorby emisií z výroby. Poľnohospodárstvo v Európe ponúka značný, ale do veľkej miery nevyužitý potenciál pre ukladanie uhlíka v biomase. To by mohlo pomôcť zmierniť emisie skleníkových plynov a uľahčiť prispôsobenie sa zmene klímy.upozornila vo svojom vystúpení Matečná.Svoj pohľad na tému biohospodárstva prezentovali ministri poľnohospodárstva strednej a východnej Európy v máji tohto roku vo Vysokých Tatrách. Na rokovaní rozšírenej Vyšehradskej skupiny podpísali spoločnú deklaráciu k Iniciatíve BIOEAST, ktorá zdôrazňuje dôležitosť biohospodárstva, pokiaľ ide o zabezpečenie kvality a bezpečnosti potravín a trvalo udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a odpadom. Sústreďuje sa na postupný prechod z fosílneho hospodárstva na hospodárstvo založené na obehu, zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Nezabúda ani na vytváranie pracovných miest a nových hodnotových reťazcov, ako aj zachovanie konkurencieschopnosti EÚ.