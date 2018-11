Ministri financií EÚ sa snažia diskutovať s Talianskom o rozpočte

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. novembra (TASR) - Ministri financií eurozóny sa snažia neeskalovať spor s Rímom, aj keď talianska vláda návrhom rozpočtu na rok 2019 vedome porušila dohody.V spore týkajúcom sa talianskeho rozpočtu sa ministri financií eurozóny, ktorí sa stretli v Bruseli, predbežne vyhýbajú otvorenej konfrontácii.uviedol šéf Euroskupiny Mario Centeno v pondelok v Bruseli. Rím má čas ešte do 13. novembra, aby Európskej komisii (EK) predložil upravený rozpočet. V krajnom prípade hrozia Taliansku sankcie.EK odmietla taliansky návrh rozpočtu pre vysoký deficit. Toto historicky bezprecedentné rozhodnutie už vyvolalo mierne turbulencie na trhoch. EK by mala oznámiť záverečné hodnotenie 21. novembra.Taliansky verejný dlh predstavuje 2,3 bilióna eur, čo je vyše 130 % talianskeho hrubého domáceho produktu (HDP), a patrí k najvyšším na svete. Krajina má preto vzhľadom na pravidlá eurozóny povinnosť znižovať dlh v strednodobom horizonte. Keďže nová vláda chce splniť predvolebné sľuby, ktorých súčasťou je napríklad základný príjem alebo zvýšenie dôchodkov, návrh rozpočtu počíta s podstatne vyšším schodkom.Taliansko musí byť z dôvodu vysokého dlhu opatrné, myslí si nemecký minister financií Olaf Scholz. EK podľa neho dala Rímu "priateľské" rady a teraz musia pokračovať diskusie. Podobne sa vyjadril aj francúzsky minister financií Bruno Le Maire. EK podľa neho podala ruku, a teraz je na Taliansku, či sa jej chytí.Predstavitelia vlády, predovšetkým vicepremiér Matteo Salvini, už deklarovali, že budú varovania Bruselu ignorovať. To vyvolalo kritiku niektorých ministrov financií.Podľa rakúskeho ministra Hartwiga Lögera vyvolalo správanie Talianska prekvapenie. Členovia menovej únie majú vzájomnú zodpovednosť, povedal írsky minister financií Paschal Donohoe. Slovenský minister financií Peter Kažimír upozornil, že eurozóna má pravidlá, ktoré platia pre každého člena. Cieľom je zlepšenie životných podmienok občanov v Európe, napríklad prostredníctvom reforiem v eurozóne. Taliansko však ohrozuje tento cieľ.