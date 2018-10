Ministri financií eurozóny skritizovali rozpočtové plány Talianska

Miláno. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 2. októbra (TASR) - Ministri financií eurozóny varovali Taliansko, že jeho nový rozpočtový rámec zrejme nie je v súlade s rozpočtovými pravidlami Európskej únie (EÚ). Dodali, že pozorne preskúmajú fiškálne plány Ríma.Talianska populistická vláda vo štvrtok (27. 9.) ohlásila, že v roku 2019 počíta s rozpočtovým schodkom 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je výrazne nad úrovňou, ktorú požaduje EÚ.Oficiálna agenda pondelkového (1. 10.) rokovania ministrov financií eurozóny (Euroskupina) v Luxemburgu nezahŕňala Taliansko. Mnohí ministri však komentovali rozpočtové plány Ríma po ceste na stretnutie.Portugalský minister financií a šéf Euroskupiny Mário Centeno priznal, žetalianskym rozpočtom, a dodal, že".Podľa informácií, ktoré sa už dostali von, podpredseda Európskej komisie (EK) Valdis Dombrovskis uviedol, že talianske rozpočtové plánys rozpočtovými pravidlami EÚ.Šéf EK Jean-Claude Juncker v pondelok večer povedal, že prístup k Taliansku musí byťaby sa zabránilo novej kríze potom, čo eurozóna prekonala krízu v Grécku. Podľa neho treba zabrániť, aby si Rím vybojoval špeciálne zaobchádzanie, pretože ak by ho mal každý, znamenalo by to koniec eura.Taliansko, ktoré je treťou najväčšou ekonomikou eurozóny, predloží Bruselu kompletný rozpočet do 15. októbra, čo je posledný termín pre všetky členské štáty.Komisár EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici v pondelok uviedol, že projekcie Ríma, ktorý očakáva deficit na úrovni 2,4 % HDP až do roku 2021,Talianski lídri podľa neho musia občanom povedať, kto to zaplatí.Talianske plány kritizoval aj francúzsky minister financií Bruno Le Maire.uviedol Le Maire.