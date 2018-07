Ministri nacvičovali konanie v prvých dňoch po úmrtí kráľovnej

Na archívnej snímke z 19. júna 1962 britská kráľovná Alžbeta II. a jej manžel britský princ Philip prichádza na kráľovské konské dostihy v Ascote. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. júla (TASR) - Ministri britského vládneho kabinetu po prvý raz nacvičovali priebeh situácie, ktorá by nastala v prípade úmrtia kráľovej Alžbety II. Tajný nácvik prvých desiatich dní štátneho smútku sa konal minulý týždeň vo vládnych budovách na londýnskej ulici Whitehall, informuje denník The Times.Medzi účastníkmi rozsiahleho stretnutia boli podpredseda vlády David Lidington, minister vnútra Sajid Javid, šéfka dolnej snemovne Andrea Leadsomová či minister pre záležitosti Škótska David Mundell. Nácvik s označením "Hradná holubica" sa sústredil najmä na deň po kráľovninej smrti; ministri sa radili, kedy premiérka vystúpi s prejavom.Hoci toto opatrenie nebolo reakciou na žiadne obavy o zdravie panovníčky, protokol bol vykonaný v "bezprecedentnej" miere. Po prvý raz totiž zahŕňal politikov i štátnych úradníkov. "Ide o prvý raz, čo sa v jednej miestnosti zišli rôzni ministri. Predtým to boli iba úradníci," uviedli pre The Times nemenované vládne zdroje.Cvičenie sa konalo v rovnaký týždeň, keď 92-ročná Alžbeta II. musela pre nevoľnosť vynechať svoju účasť na omši v Katedrále sv. Pavla v Londýne. Alžbeta sa mala zúčastniť na slávnostnej anglikánskej bohoslužbe venovanej 200. výročiu založenia britského rytierskeho Rádu svätého Michala a svätého Juraja.Po tom, ako kráľovná v roku 2016 oslávila svoje 90. narodeniny, vzdala sa všetkých diaľkových ciest do zahraničia a prenechala tieto povinnosti mladším členom kráľovskej rodiny. Panovníčka je známa svojím pevným zdravím; jej prvá hospitalizácia po desiatich rokoch prišla v roku 2013, keď mala príznaky zápalu tráviacej sústavy.