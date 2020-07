Ministri nesúhlasia s odvolávaním premiéra Matoviča a reagujú na výhrady Smeru-SD

Nenapĺňanie sľubu predsedu vlády

Odchýlenie od programového vyhlásenia

Výber prednostov okresných úradov

Ústavné povinnosti a politický marketing

Žiaden plán na obnovu ekonomiky po kríze

23.7.2020 - Vláda Slovenskej republiky nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Vyplýva to z materiálu predloženého na 31. rokovanie vlády, ktoré vo štvrtok ministri schválili.„Vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Igorovi Matovičovi vláda vníma ako súčasť politického boja a ako prejav obsahovej prázdnosti navrhovateľov, ktorí sa snažia využiť letné obdobie,“ uvádza sa v materiáli.Prvým dôvodom na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR je nenapĺňanie sľubu predsedu vlády.„Je potrebné uviesť, že vláda SR si uvedomuje, že očista prokuratúry a snaha zlepšiť výber generálneho a špeciálneho prokurátora je v príkrom rozpore so záujmom navrhovateľov,“ pokračuje v stanovisku vláda.Jedným z dôvodov na vyslovenie nedôvery je obvinenie z neplnenia alebo odchyľovanie od programového vyhlásenia vlády, ktoré je odôvodnené počtom skrátených legislatívnych konaní a spôsobom výberu prednostov okresných úradov. Ako informovala vláda, skrátené konania ako dôvod na vyslovenie nedôvery pôsobí zmätočne.„Na jednej strane si navrhovatelia asi neuvedomujú, že situácia vyvolaná pandémiou si vyžadovala skrátené konania, na druhej strane prevažnú väčšinu parlamentných tlačí uvedených v návrhu podporili aj navrhovatelia,“ uvádza sa vo vyhlásení.Spôsob, ktorým boli vyberaní prednostovia okresných úradov bol podľa vlády plne v súhlase so zákonom, ktorý bol prijatý v období, keď súčasťou vlády boli práve navrhovatelia.„Vláda SR chápe odpor navrhovateľov voči programovému vyhláseniu vlády SR, pretože hlavnou ambíciou zákona o štátnej službe bolo oddeliť politické funkcie od odborných, to sa vôbec nestalo a túto otázku vyrieši aktuálna vláda SR,“ uvádza sa ďalej v materiáli.Ďalším dôvodom na vyslovenie nedôvery má byť nepripravenosť na menežovanie plnenia ústavných povinností s odôvodnením, že predseda vlády preferuje aktivity v oblasti politického marketingu.„Skutočnosť, že navrhovatelia nedokážu pochopiť otvorenosť predsedu vlády SR k občanom, ktorá nijak nezasahuje a neobmedzuje výkon jeho kompetencií a povinností ukazuje, ako oni pristupovali k občanom Slovenskej republiky. Aktuálna vláda SR pristupuje k občanom otvorene, bez zbytočných prikrášľovaní a klamstiev, ako tomu bolo v minulosti,“ komentovala vláda.Je podľa nej paradoxné, že pod návrh na vyslovenie nedôvery, ktorý je v podstate odôvodnený tým, že predseda vlády SR vykonáva politický marketing, je podpísaný poslanec, ktorý ako predseda vlády SR pred novinárov na tlačovej besede nechal pochybne priniesť milión eur v hotovosti.Návrh ako ďalší dôvod uvádza neexistenciu ucelenejšej stratégie postupu transformácie spoločnosti a ekonomiky po kríze. Vláda SR si plne uvedomuje, že dôsledkom pandémie bude ekonomická kríza, preto plne sústreďuje svoje kapacity na zvládnutie prichádzajúcej ekonomickej krízy.Až po príprave na krízu bude možno nastavovať ekonomiku na obdobie po kríze. V tomto ohľade navrhovatelia predbiehajú nevyhnutné kroky, ktoré predstavujú logický postup.Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) po rokovaní vlády uviedol, že vidí rozdiel medzi Andrejom Dankom (SNS) a súčasným premiérom najmä v tom ako otvorene komunikoval Matovič kauzu ohľadom svojej záverečnej práce.„Ako ja premiéra poznám, Igor Matovič je jeden pravdivý a čestný človek a myslím si, že hovoril naozaj zo srdca. Má moju podporu a mal by pokračovať ako premiér,“ uzavrel Heger.