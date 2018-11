Ministri obrany V4 hovorili o spoločnej bojovej skupine pre rok 2023

Na snímke zľava minister národnej obrany Poľskej republiky Mariusz Blaszczak, minister obrany Českej republiky Lubomír Metnar, minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš a minister obrany Maďarskej republiky Tibor Benkö na tlačovej konferencii po rokovaní ministrov obrany krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách 15. novembra 2018. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Tatranská Lomnica 15. novembra (TASR) – Ministri obrany krajín Vyšehradskej štvorky (V4) rokovali v stredu (14.11.) a vo štvrtok v Tatranskej Lomnici o viacerých témach. Slovenský minister obrany Peter Gajdoš (SNS) uviedol, že jednou z tém diskusie bolo zhodnotenie aktuálneho stavu prípravy spoločnej bojovej skupiny krajín V4, ktorá bude pre potreby EÚ v pohotovosti v druhom polroku 2019.ozrejmil Gajdoš.Podľa neho týmto rozhodnutím vysielajú krajiny V4 jasný signál, že sú pripravené spoločne plniť záväzky smerom k EÚ. Zároveň to svedčí o spoločnom zámere podieľať sa na zvládnutí krízových situácií v bezprostrednom susedstve EÚ v prípade ich potenciálneho výskytu. "vysvetlil slovenský minister. Zároveň dodal, že pre napredovanie spolupráce vyšehradskej skupiny bolo toto stretnutie veľmi dôležité.Partneri sa venovali aj téme vojenského vzdelávania, výcviku a cvičení. Úplnou novinkou bude podľa Gajdoša konferencia vojenského zdravotníctva krajín V4, ktorá sa uskutoční začiatkom februára budúceho roka na Slovensku. "upozornil Gajdoš a dodal, že spoločné postoje vždy zarezonujú silnejšie, ako keby ich prezentovali krajiny samostatne.Český minister obrany Lubomír Metnar vyzdvihol záujem Chorvátska zapojiť sa do budúcoročnej spoločnej bojovej skupiny krajín V4. Všetci štyria partneri zároveň deklarovali prísľub do roku 2024 vyčleniť na obranu 2 percentá z HDP. Poľsko už tento záväzok voči NATO plní a podľa minstra obrany Mariusza Blaszczaka ho plánuje zvýšiť až na 2,5 percenta.zdôraznil Gajdoš.