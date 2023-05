Ministri Ódorovej vlády idú do obrovského rizika a dobrodružstva, tvrdí SNS

Obrovské riziko a dobroružstvo

Chaos a anarchia

12.5.2023 (SITA.sk) - Vláda Ľudovíta Ódora je vláda dobrodruhov a biznismenov. Uviedla to Slovenská národná strana (SNS) v tlačovej správe s tým, že Ódor predložil po konzultácii s prezidentkou zoznam mien, ktorý je zložený z osôb lobisticky prepojených na finančné skupiny a súčasne z osôb, ktoré sú historicky kariérni úradníci na jednotlivých ministerstvách.„Títo ľudia idú do obrovského rizika a dobrodružstva. Každý minister môže počas štyroch mesiacov maximálne svietiť a kúriť, ak nemá podporu Národnej rady SR," vyhlásila SNS.Doplnila, že rozhodnutím prezidentky na poslednú chvíľu sa prehlbuje kríza, za ktorú nesie prezidentka plnú zodpovednosť.„Ak by prezidentka konala počas uplynulých troch rokov, chaos a anarchia na Slovensku nemuseli mať také rozmery, ako vidíme v súčasnosti," uviedla strana.SNS verí, že parlamentné voľby prinesú vládu odborníkov s politickou podporou tak, aby Slovensko prekonalo spoločenskú a hospodársku krízu.