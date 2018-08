Ministri si pripomínajú okupáciu. Zdôrazňujú, že nesmieme zabudnúť

Na snímke druhá zľava ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, tretí zľava minister obrany SR Petr Gajdoš a druhá sprava ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 50. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy pred pamätnou tabuľou pred Univerzitou Komenského v Bratislave 21. augusta 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 21. augusta (TASR) - Hodnotami Slovenska by mali byť múdrosť a ľudskosť. Zdôrazňuje to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) pri príležitosti 50. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa (21. augusta 1968).Udalosti z augusta 1968 si ministerka spája najmä s menom Alexandra Dubčeka. "Cez jeho myšlienky ho vnímam ako poctivého človeka, veľkého Slováka, ktorý prinášal do politiky toľko potrebnú slušnosť a ľudskosť," uviedla Saková na sociálnej sieti. Pripomína, že aj preto sa o Dubčekovi začiatkom 90-tych rokov hovorilo ako o možnom prezidentovi.napísala ministerka.Okupáciu si pripomína aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).zdôrazňuje vicepremiér.Na sociálnej sieti tiež pripomína výstavu fotografií fotoreportéra Ladislava Bielika, ktoré zachytávajú udalosti turbulentných dní a občiansky odpor voči okupácii.píše Raši. Výstava je prístupná verejnosti, pozrieť si ju ľudia môžu do konca augusta.uviedol minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Vyzdvihol aj osobnosť Alexandra Dubčeka, muža, ktorý priniesol do politiky ľudskosť s cieľom dosiahnuť sociálnu rovnosť.Vojská Varšavskej zmluvy začali s inváziou územia Československa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Okrem vojakov Sovietskeho zväzu boli súčasťou tzv. operácie Dunaj aj jednotky z Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR. V dôsledku okupácie Československa zahynulo najmenej 108 ľudí a stovky obyvateľov bolo zranených.