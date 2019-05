Ministri SR a Maďarska podpísali dohodu o vybudovaní mosta nad Ipľom

Na snímke maďarský minister inovácií a technológií László Palkovics (vľavo) a minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek po podpise medzivládnej dohody o výstavbe mosta na rieke Ipeľ. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárno 28. mája (TASR) – Dohodu o vybudovaní mosta v Ipeľskom Predmostí podpísali v utorok v Komárne minister dopravy a výstavy Árpád Érsek (Most-Híd) s ministrom inovácií a technológií Maďarska Lászlóom Palkovicsom. Výstavba mosta nad riekou Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk má prispieť k podpore cezhraničnej spolupráce, voľného pohybu osôb za účelom práce alebo štúdia a k celkovému rozvoju dotknutých regiónov.Nový most bude postavený na mieste pôvodného mosta zničeného počas druhej svetovej vojny. Určený bude pre medzinárodnú osobnú a nákladnú dopravu do maximálnej celkovej hmotnosti 3,5 tony, ale aj pre peších a cyklistov.Predpokladané náklady za Slovenskú republiku by mali dosiahnuť celkovú výšku 1,276 milióna eur. Financovanie výstavby mosta je plánované z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020, z príspevku štátu a zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja.