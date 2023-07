Ministri v Bruseli schválili revíziu slovenského plánu obnovy, stane sa realistickejším a ekologickejším

Ozdravenie verejných financií

15.7.2023 (SITA.sk) - Ministri financií v Bruseli schválili revíziu slovenského plánu obnovy a odolnosti (POO) . Zasadnutia Euroskupiny a Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) sa zúčastnil aj šéf Ministerstva financií SR Michal Horváth . POO sa tak stane realistickejším a ekologickejším.Na základe zakomponovania novej kapitoly REPowerEU , by Slovensko malo znížiť svoju závislosť od ruských fosílnych palív a zlepšiť kvalitu života občanov - ako napr. investíciami do obnovy rodinných domov či rozvojom zelených zručností. V tlačovej správe o tom informoval rezort financií.Jednou z hlavných tém zasadnutia bola konsolidácia verejných financií. O tejto téme Horváth diskutoval taktiež s podpredsedom Európskej komisie Valdisom Dombrovskisom na bilaterálnom rokovaní. Zároveň diskutovali o ozdravení verejných financií a rozpočtovom procese v aktuálnom roku.Minister Horváth po rokovaní upozornil na výzvu Európskej komisie (EK) smerovanú k členských štátom, aby postupne znižovali pomoc poskytovanú na zmiernenie šoku z vysokých cien energií.EK zároveň vyzýva, aby ostali v platnosti len tie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, cielené a dočasné. „Podpora pre obyvateľstvo je dôležitou témou aj pre budúci rok, ale musí byť v súlade s tým, čo sa komunikuje na európskej úrovni. Chceme nájsť spôsob, ako cielene a adresne pomôcť s cenami energií pre domácnosti, a to spôsobom, ktorý príliš nezaťaží verejné financie," uviedol Horváth.Ministri členských krajín Európskej únie debatovali aj na tému digitálneho eura. Horváth tvrdí, že ambíciou nie je nahradiť hotovosť, ale zaviesť novú formu platby, akou by digitálne euro bolo. „Je to pozitívny krok aj z pohľadu občana, aj z pohľadu medzinárodnej úlohy eura ako rezervnej meny," informoval šéf rezortu financií SR