Ministri vnútra pokračovali v nemecko-rakúskom dialógu o migrácii

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer (vpravo) a rakúsky minister vnútra Herbert Kickl počas tlačovej konferencie 4. septembra 2018 v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 4. septembra (TASR) - Trvalé riešenie migračnej krízy sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. Lídri členských krajín Európskej únie zostávajú ešte stále na úrovni deklarácií. Vyplýva to zo slov nemeckého spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera po utorkovom rokovaní s rakúskym rezortným kolegom Herbertom Kicklom v Berlíne.Podľa Seehoferových slov je potrebné realizovať závery prijaté na júnovom summite Európskej únie, v zmysle ktorých treba na severe Afriky vybudovať záchytné centrá pre utečencov zadržaných v Stredomorí a na dobrovoľnej báze aj zariadenia na území Únie, kde by mohli umiestniť žiadateľov o azyl na obdobie nutné na posúdenie ich žiadostí.Nemecký minister vnútra označil súčasnú prax za veľmi nezodpovedajúcu a dodal, že by vedúci činitelia členských štátov Európskej únie mali preto konať.Podľa Seehofera je dosiahnutie dohody s Talianskom o prijatí utečencov vracaných z nemecko-rakúskej štátnej hranice na dosah. V podobnom duchu však minister hovoril o tomto dokumente už pred týždňom.Informácie priniesli tlačové agentúry DPA a MTI.Podobné dohody s Gréckom a Španielskom Berlín už uzavrel, ich význam však znalci pomerov, ale ani samotný Seehofer nepreceňujú.Hosť z Viedne aj pri tejto príležitosti potvrdil, že Rakúsko nie je ochotné prijať migrantov zachránených v Stredozemnom mori, a to v neposlednej rade aj preto, že sa účastníci júnového summitu EÚ zhodli na tom, že faktory posilňujúce príťažlivosť Únie pre migrantov neslobodno posilňovať.