Ministri Vyšehradskej štvorky sa stretli v Katowiciach, témami bola pandémia aj migračná politika

Hlavnou témou ich stretnutia bola koordinácia krokov súvisiacich s pandémiou COVID-19, problematika klímy a tiež migračná a azylová politika.

Dlhá minulosť aj budúcnosť

Očkovanie je cesta

Oceňuje silu spoločenstva

Rozšírenie EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2021 (Webnoviny.sk) -Heger poľskému premiérovi zablahoželal k bezproblémovému zvládnutiu predsedníctva. „V núdzi sme spoznali svojich priateľov a boli sme schopní si navzájom pomôcť. Zvládli sme to aj ekonomicky, našim krajinám a podnikateľom sme umožnili, aby navzájom vykonávali medzinárodný obchod, čo je ďalším dôkazom sily tohto spoločenstva,“ povedal slovenský premiér.Dodal, že V4 má dlhú minulosť, ale aj budúcnosť. Svedčí o tom podľa neho aj jednotnosť v otázke migrácie.„V tejto oblasti rozumieme našim občanom, poznáme sa v rámci krajín V4 veľmi dobre a poznáme svoje silné stránky. Tie má každé iné, je preto dobré, keď si ich vieme navzájom ponúknuť,“ doplnil Heger.So svojimi kolegami sa dnes venovali aj možnostiam riešenia migračnej krízy v Európe. Zasahovať je podľa premiérov potrebné v krajinách, kde migrácia vzniká, alebo cez ktoré krajiny vedie. V tejto súvislosti sa preto rozprávali napríklad o Turecku, Afganistane, Maroku či Líbyi.Slovenský premiér zdôraznil, že cestou z krízy koronavírusu je očkovanie. To by mohlo zmierniť nastupujúcu tretiu vlnu pandémie, za ktorú môže delta variant ochorenia COVID-19. Preto chce posilňovať hranice a kontroly na nich.„Ochrana zdravia našich občanov má vplyv aj na našich susedov. Určite nechcem ohroziť životy našich občanov a tiež občanov susedných krajín,“ povedal. Heger však podotkol, že je dôležité zamerať sa aj na ekonomický reštart.„Spoločenstvo V4 je veľmi silne obchodné. Všetky krajiny sú v top päť našich obchodných partnerov. Preto je dôležité tento obchod nie len udržať, ale aj rozvíjať,“ pokračoval Heger.Český premiér Andrej Babiš ocenil silu spoločenstva V4. Ako príklad uviedol, že moment, ktorý Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko najviac zocelil, bolo jednanie o migračných kvótach.Babiš dodal, že V4 vtedy EÚ vysvetlila, že kvóty a ich koncepcia je neprijateľná. „Dnes sme preberali stratégiu migračných dohôd s krajinami, ktoré sú na migračnom toku do EÚ,“ uzavrel. Zároveň poďakoval svojim kolegom z V4 za pomoc po minulotýždňovej búrke, ktorá zasiahla Južnú Moravu.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjartó sa vyjadril, že poľské predsedníctvo vydržalo jedno z najťažších rokov uplynulých desaťročí.„Poľsko odviedlo vynikajúcu prácu. Úlohou maďarského predsedníctva bude zabezpečiť, aby sa stredná Európa znovu rozbehla. To si vyžaduje investície, bezpečnosť a regionálnu stabilitu,“ povedal Szijjartó.Ten tvrdí, že je potrebné urýchliť rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu. Všetci štátni lídri ocenili poľské predsedníctvo V4 a očakávajú podobne dobrý priebeh aj v prípade maďarského predsedníctva, ktoré sa má venovať najmä ekonomickým otázkam EÚ.