Ministri za SNS nemajú víziu ani odborný kredit, tvrdí PS a Danka prirovnáva k šoférovi autobusu (video)

Vylúčenie iných národností

Klimatická kríza sa nerieši

7.11.2023 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko PS ) spochybňuje odborný kredit ministrov za Slovenskú národnú stranu SNS ). Podľa hnutia nemajú víziu rozvoja svojich rezortov a ich avizovaná “nová kultúra” bude veľkým krokom do minulosti. Vyhlásil to predseda PS a podpredseda Národnej rady SR „Potvrdzuje sa, že Andrej Danko poslúžil iba ako šofér autobusu, ktorý svojimi mandátmi doviezol Roberta Fica k možnosti zložiť vládu. Ako pasažierov priniesol do vlády ľudí ako minister životného prostredia Taraba , ministerka kultúry Šimkovičová a ich štátnych tajomníkov - otca a syna Kuffovcov,” povedal Šimečka.Podľa expertky PS na kultúru a kreatívny priemysel Zory Jaurovej pondelková tlačová beseda premiéra Roberta Fica a ministerky kultúry Šimkovičovej odhalila, aká bude “nová kultúra” z pohľadu štvrtej Ficovej vlády v tomto rezorte.„Okrem dezinterpretácie minulosti to bude najmä snaha o ovládnutie verejnoprávnych médií, obmedzovanie slobodnej tvorby, snaha korumpovať registrované cirkvi, ale aj potláčanie práv rôznych menšín. Pani ministerka jasne definovala, aká má byť slovenská kultúra – čistá, a nezmiešaná s inými,“ poukázala Jaurová a dodala, že podčiarkovaním čistoty slovenskej kultúry vylučujú premiér Robert Fico aj ministerka Martina Šimkovičová z kultúrneho života viac ako 12 percent obyvateľstva, ktoré sa hlási k inej ako slovenskej národnosti.Veľmi skepticky sa PS pozerá aj na spoločný brífing ministra životného prostredia Tarabu a pôdohospodárstva Richarda Takáča Smer-SD ). Podľa poslanca Michala Saba sa z neho verejnosť dozvedela akurát o budúcej úzkej spolupráci týchto rezortov, klimatickú krízu však ministri nespomenuli.Zároveň poukázal na to, že nominanti SNS na rezorte životného prostredia neprestávajú s útokmi na mimovládny sektor, hoci ten v mnohom pri ochrane prírody supluje štát.„Minister Taraba a jeho štátny tajomník Filip Kuffa naďalej znevažujú ochranu prírody či LIFE projekty financované primárne z európskych peňazí. Filip Kuffa cez víkend za “komplot mimovládok” označil projekt Living Rivers, ktorý vedú dve organizácie jeho vlastného rezortu,“ povedal Sabo. Podľa Šimečku zatiaľ nie je celkom jasné, čo chce nová vláda urobiť s národnými parkami a upozorňuje na možné ohrozenie čerpania peňazí z Plánu obnovy.