Ministri zahraničia Soulu a Iránu sa stretli po takmer troch rokoch

Na archívnej snímke iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Soul 28. septembra (TASR) - Juhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha rokovala vo štvrtok v americkom New Yorku s iránskym kolegom Mohammadom Džavádom Zarífom a dohodla sa s ním na pokračovaní v bilaterálnej spolupráci. S odvolaním sa na piatkové oznámenie juhokórejského rezortu diplomacie o tom informovala agentúra Jonhap.Kang Kjong-wha povedala, že Južná Kórea podporuje mierové riešenie iránskej jadrovej otázky a očakáva, že Irán bude podporovať úsilie o denuklearizáciu Kórejského polostrova.Pripomenula, že vláda v Soule je v kontakte so Spojenými štátmi, s cieľom minimalizovať následky obnovených sankcií USA voči Teheránu na miestne podniky. Zaríf súhlasil, že hospodársku spoluprácu Soulu a Teheránu, ktorá trvá už niekoľko desaťročí, by nemal "takýto vonkajší faktor" ovplyvniť.Kang Kjong-wha a Zaríf spolu hovorili v rámci 73. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku. Išlo o ich prvé osobné stretnutie. Bolo to zároveň prvé rokovanie na úrovni ministerstiev zahraničných vecí týchto dvoch krajín od 7. novembra 2015, napísal Jonhap.