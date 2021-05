Ministri zahraničných vecí krajín V4 sa stretli v poľskom meste Lodž, diskutovali aj o boji proti koronavírusu

Voľný pohyb pre zaočkovaných

Podpora partnerských krajín Únie

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministri zahraničných vecí krajín V4 diskutovali o spolupráci s cieľom posilniť národné ekonomiky a turizmus po pandémii. Piatkové stretnutie v poľskom meste Lodž hostil poľský šéf diplomacie Zbigniew Rau.Poľsko v súčasnosti drží rotujúce predsedníctvo krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktoré 1. júla prevezme Maďarsko.Maďarský minister Péter Szijjártó si myslí, že úzka spolupráca krajín „zabezpečí rýchly reštart našich ekonomík".Ako dodal, s českým rezortným kolegom sa na stretnutí dohodli na voľnom pohybe pre zaočkovaných občanov Maďarska a Česka. Medzi krajinami budú môcť bez obmedzení cestovať od soboty.„Očkovanie nám dáva bezpečie a takí ľudia by mali mať možnosť viesť normálne životy a cestovať," povedal Szijjártó novinárom. Podobná dohoda už platí aj medzi Českom a Poľskom.Český minister Jakub Kulhánek doplnil, že s kolegami diskutovali aj o širších európskych certifikátoch, ktoré by občanom umožnili cestovanie naprieč 27-členným blokom.Podľa Raua by mala skupina ďalej podporovať Ukrajinu, Bielorusko, Moldavsko a ďalšie partnerské krajiny EÚ v boji proti pandémii a tiež v ich ambíciách pripojiť sa k európskym a transatlantickým bezpečnostným a ekonomickým štruktúram.Ministri si pripomenuli aj 30. výročie založenia Vyšehradskej štvorky.