Ministrom by mohol byť aj Oravec a Sulík tiež prezradil, koho si vie predstaviť namiesto Matoviča

18.3.2021 - Ministerstvo hospodárstva by po odchode súčasného ministra Richarda Sulíka (SaS) mohol viesť Ján Oravec, ktorý je štátnym tajomníkom rezortu.Vo štvrtkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal samotný Sulík. Zároveň zopakoval, že ako nového predsedu vlády by si vedel predstaviť ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO).

Richard Sulík odmieta, že by hlasovali za predčasné voľby. „Nestálo by nám to za to.“ Národná rada je podľa neho momentálne navolená veľmi dobre.

Sulík trvá na tom, že budúca streda je hraničným termínom, keď sa Matovič musí rozhodnúť, či odstúpi. Myslí si však, že pokiaľ by odstúpil, spoluprácu s OĽaNO si bez problémov dokáže predstaviť.

Sulík hovorí, že nemá žiadne informácie o tom, čo sa teraz deje v OĽaNO. Naposledy minulý týždeň hovoril s predsedom klubu OĽaNO Michalom Šipošom, ten sa mu však odvtedy neozval s odpoveďou, či sa môže obrátiť na ich poslancov.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) ešte cez víkend nevylučoval predčasné voľby. Vyplýva to z vyjadrení predsedu SaS a vicepremiéra Richarda Sulíka v rádiu Expres. Pripúšťa, že vládna kríza môže skončiť tak, že strana Za ľudí dodá dostatok poslancov na zostavenie trojkoalície. SaS naďalej predčasné voľby odmieta, ale zároveň už nechce byť vo vláde pod vedením Igora Matoviča.



"Mne Igor Matovič povedal, že ak nedôjde k dohode, uprednostní predčasné voľby. Povedal to pri svedkoch v nedeľu podvečer na úrade vlády," priblížil Sulík. Trvá na premiérovej demisii. "Keď niekto vyhrá voľby, neznamená to, že môže všetko. Aj pre neho platia pravidlá, on nemôže robiť veci poza chrbát partnerov a verejne klamať," povedal o Matovičovi Sulík.



Zopakoval, že SaS odmieta byť spoluzodpovedná za kroky Matovičovej vlády. "Systematicky ničí slovenský maloobchod, rozhodujú o tom ľudia, ktorým mesačne cinkne výplata a nevedia si predstaviť, ako je to naškriabať každý mesiac na odvody," poukázal Sulík.





Zdroj: Webnoviny.sk - Ministrom by mohol byť aj Oravec a Sulík tiež prezradil, koho si vie predstaviť namiesto Matoviča © SITA Všetky práva vyhradené.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.